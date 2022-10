UD fraråder alle reiser til Iran

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Iran, som følge av at sikkerhetssituasjonen i landet er ytterligere forverret.

Utenriksdepartementet har oppdatert reiserådet for Iran.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Det opplyser departementet i et skjerpet reiseråd onsdag.

– I tillegg har det vært flere tilfeller av vilkårlige fengslinger av utlendinger, med langvarige konsekvenser for de involverte. Det er ikke gitt at norske myndigheter vil få informasjon om eller tilgang til norske statsborgere som er arrestert. Iran anerkjenner ikke dobbelt statsborgerskap, heter det fra departementet.

En bølge av demonstrasjoner og protester har skylt over Iran etter at Mahsa Amini (22) døde etter at hun ble pågrepet av moralpolitiet i september. 22-åringen ble beskyldt for å ha brutt de strenge påkledningsreglene for kvinner.