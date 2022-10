Dødsbrannen i Oppdal: Bygningen var ikke godkjent for utleie

Bygningen som brant da to personer mistet livet i Oppdal i helgen, var ikke godkjent for utleie, opplyser politiet.

Huset som brant i Oppdal hvor to personer døde i helgen, var ikke godkjent for utleie, opplyser politiet mandag.

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

– Undersøkelsene av åstedet skal nå gjennomgås. Det er derfor for tidlig å si noe om hva som er årsaken til brannen. Det er et omfattende arbeid, ettersom bygningen ble betydelig skadd, sier påtaleansvarlig politiadvokat, Sigrid Mediås Rygvold, i Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

Bygningen som brant, var ikke godkjent for utleie. Politiet understreker at det er for tidlig å si noe om hvilken betydning dette vil ha i den videre etterforskningen av hendelsen.

To døde i brannen

Nødetatene fikk melding om brannen i 6-tiden lørdag. Brannen oppsto i et hus med flere leiligheter i Trondheimsvegen, rett nord for Oppdal sentrum.

To personer mistet livet i brannen, en kvinne og en mann. En tredje person, de to omkomnes 15 år gamle sønn, kom seg ut av bygningen i tide. Alle tre er polske statsborgere.

– Gutten er fysisk uskadd, men sterkt preget og tas hånd om av helsepersonell, sa jourhavende politijurist Line Jullumstrø lørdag ettermiddag til Adresseavisen.

Ordfører satt krisestab

Ordfører Geir Arild Espnes (Sp) i Oppdal sa lørdag til VG at brannen er en veldig trist hendelse og opplyste at kommunen har satt krisestab.

I forbindelse med brannen ble naboer innenfor en 300 meters radius evakuert grunnet fare for at en gassflaske skulle eksplodere.

Omkring en halvtime etter at evakueringen startet, opplyste politiet at det ikke lenger var eksplosjonsfare i området.

Skal avhøre flere

Gjennom helgen har politiet, sammen med statens eltilsyn og brannvesenet, foretatt undersøkelser. Sønnen, utleier og andre som har vært i nærheten eller antas å ha opplysninger i saken, er avhørt.

Politiet skal fremover gjøre flere avhør i saken.