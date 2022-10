– Sinker i trafikken skaper farlige situasjoner

Folk som kjører under fartsgrensen irriterer andre bilister så mye at det kan bli farlig, viser en undersøkelse.

65 prosent av norske sjåfører irriterer seg over biler som kjører under fartsgrensen.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

65 prosent av norske sjåfører irriterer seg over biler som kjører under fartsgrensen. I tillegg har 7 av 10 opplevd farlige situasjoner på grunn av «søndagskjørere». Det viser en undersøkelse Ipsos har gjennomført for forsikringsselskapet Gjensidige.

– Saktekjørere kan bidra til kø og skape farlige forbikjøringer fordi folk tar ekstra sjanser når de er irriterte, sier Line Marcelius, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Gjensidige har registrert 20 prosent flere personskader i trafikken hittil i år sammenliknet med samme periode i fjor. 1.300 bilister har fått større eller mindre skader. Tallene gjelder privatbiler.

– Dette understreker den alvorlige utviklingen vi har sett for dødsulykker. Alle bilister må være sitt ansvar bevisst – både saktekjørere og utålmodige. Det er viktig å ta hensyn og være oppmerksom, sier Marcelius.