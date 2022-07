Politiet: Melding om skudd i Oslo

Politiet i Oslo melder i 18.30-tiden om at det skal være avfyrt skudd på Grønmo, sørøst for Mortensrud. Politiet tror at noen har avlivet et dyr på stedet.

Helikopter sirkulerer rundt Grønmo etter melding om at det skal være avfyrt skudd i området. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

I 18.30-tiden torsdag fikk politiet melding om at skudd skal ha blitt avfyrt på Grønmo, sørøst i Oslo. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Politiet har en del ressurser i området rundt Grønmo. Vi har mottatt melding om at det skal være avfyrt skudd på stedet, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Hendelsen skjedde cirka 30 min før politiet ble varslet.

I 19- tiden opplyser politiet at det er gjort funn av en mindre mengde dyreblod på stedet.

– Dette blodet stammer ikke fra mennesker, så hovedhypotesen er at noen har avlivet et dyr på stedet, skriver de.

Vitner skal ha hørt skrik fra dyr i det aktuelle tidsrommet.

– Det er ikke funnet noen skadde personer. Politiet har ingen informasjon som tilsier at noen skal ha blitt skutt mot, skrev politiet tidligere torsdag kveld.

Politiet har en hundepatrulje og et helikopter til stede. Ifølge NTBs fotograf på stedet søker helikopter i området rundt Grønmo Golfklubb.