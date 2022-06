Politirapport: Begrensede ressurser var avgjørende for at Bråthen ikke ble stanset tidligere

To politipatruljer var alene i Kongsberg i 20 minutter mens Espen Andersen Bråthen gikk rundt for å drepe innbyggerne i byen. Evalueringsutvalg mener det var en av grunnene til at han ikke ble stoppet tidligere.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden