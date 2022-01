Sjark-havariet i Gamvik: Søk avsluttet – far og sønn antatt omkommet

En person er bekreftet omkommet og en er antatt omkommet etter at en sjark havarerte i Gamvik søndag. De to involverte er far og sønn.

Bilde tatt av mannskapet på redningsskøyta «Peter Henry von Koss» viser vanskelige værforhold i området der det søkes etter overlevende etter sjarkhavari i Gamvik.

En person er funnet omkommet etter sjarkhavariet, mens en person er antatt omkommet. De pårørende er varslet.

Operasjonsleder Robert Fure i Finnmark politidistrikt opplyser til VG at de to trolig var på vei på krabbefiske i Øst-Finnmark.

Redningssøket etter den siste savnede ble avsluttet søndag ettermiddag, etter at det ikke lenger ble sett på som mulig å finne den savnede i live, ifølge Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS).

Finnmark politidistrikt fortsatte søket en stund, men det ble avsluttet søndag kveld. Planen er å starte opp igjen mandag.

Iverksatte leteaksjon etter bekymringsmelding

Søket startet etter at Hovedredningssentralen fikk en bekymringsmelding i 9.30-tiden søndag.

Innringeren hadde fulgt sjarken på en nettside der man kan spore skip, og vedkommende hadde lagt merke til at den sto stille i lang tid på et sted der dette ikke var naturlig.

Annen etterretning gjorde det klart at det var nødvendig å sette i gang en leteaksjon, og det ble sendt ut en redningsskøyte fra Mehamn og et Sea King-helikopter til området.

Dårlig vær

Sjarken ble funnet på land av et helikopter like sør for den sist kjente posisjonen i 11.20-tiden søndag.

Båten hører hjemme i Hasvik kommune og var på vei til krabbefiske i Skjånes-området i Tanafjorden.

Det var søndag svært dårlig vær i området, med sterk vind og tette snøbyger. Terrenget på land er bratt og utilgjengelig. Etter en tid med søk i sjøen, gikk redningsaksjonen over til å være et strandsøk.