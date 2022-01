Sjark-havariet i Gamvik: Hovedredningssentralen avslutter redningsaksjon

En person er savnet etter et sjarkhavari nord for Gamvik. Søndag ettermiddag ble redningsaksjonen avsluttet, og politiet søker etter en antatt omkommet.

Bilde tatt av mannskapet på redningsskøyta «Peter Henry von Koss» viser vanskelige værforhold i området der det søkes etter overlevende etter sjarkhavari i Gamvik.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

En person er funnet omkommet etter sjarkhavariet, mens en person er antatt omkommet. De pårørende er varslet.

Redningssøket etter den siste savnede ble avsluttet søndag ettermiddag, etter at det ikke lenger anses som mulig å finne den savnede i live, skriver Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS) i en pressemelding.

Finnmark politidistrikt vil fortsette søket søndag, nå etter en antatt omkommet, så lenge det er hensiktsmessig å gjøre det. Politiet vil deretter vurdere om og når søket skal videreføres.

Dårlig vær

Sjarken ble funnet på land like sør for den sist kjente posisjonen av et helikopter i 11.20-tiden søndag.

Båten hører hjemme i Hasvik kommune og var på vei til krabbefiske i Skjånes-området i Tanafjorden.

Det er svært dårlig vær i området, med sterk vind og tette snøbyger. Terrenget på land er bratt og utilgjengelig,

HRS opplyste til NTB ved 15.40-tiden at redningsskøyta Peter Henry von Koss hadde gått inn til havn og deltok ikke lenger søket som følge av de utfordrende værforholdene i området. Søket fortsatte da imidlertid med Sea King helikopter og strandsøk.

Iverksatte leteaksjon etter bekymringsmelding

Søket startet etter at HRS fikk en bekymringsmelding i 9.30-tiden søndag.

Innringeren hadde fulgt sjarken på en nettside der man kan spore skip, og vedkommende hadde lagt merke til at den sto stille i lang tid på et sted der dette ikke var naturlig.

Annen etterretning gjorde det klart at det var nødvendig å sette i gang en leteaksjon. Det ble sendt ut en redningsskøyte fra Mehamn, og det er også et Sea King-helikopter i området.

Det er snakk om en sjark som skal ha hatt to personer om bord.