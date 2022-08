Spilte av nødsamtale fra da advokat Kjærvik ble skutt

En åtte minutter lang nødsamtale fra da Tor Kjærvik ble skutt, ble spilt av i retten da saken mot sønnen startet tirsdag. Advokatens samboer brøt sammen under avspillingen.

T.v.: Merete Bertheussen, som var samboer med Tor Kjærvik, og hennes advokat Ellen Holager Andenæs før rettssaken etter drapet på Kjærvik og drapsforsøket på Bertheussen startet i Lillestrøm tinghus tirsdag.

Statsadvokat Sturla Henriksbø er aktor i rettssaken.

NTB

Aktor, statsadvokat Sturla Henriksbø, åpnet rettssaken mot den 37 år gamle mannen med å spille av to nødsamtaler fra kvelden 12. april i fjor da drapet på advokaten skjedde på Røa i Oslo.

Den første telefonen var fra Kjærviks samboer, Merete Bertheussen, som umiddelbart ringte politiet etter at hun hadde flyktet fra leiligheten mens Kjærviks sønn skjøt åtte skudd etter henne. Retten fikk høre hvor sjokkert og desperat kvinnen ba politiet om hjelp til å redde Kjærvik som lå dødelig skadd igjen etter å ha blitt skutt to ganger.

Gjenhøret med samtalen ble en åpenbar påkjenning for Bertheussen. Mens statsadvokaten spilte av hele opptaket, brøt kvinnen sammen. Bertheussen er til stede i retten sammen med sin bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs.

Etterpå spilte statsadvokaten også av opptaket fra da 37-åringen ringte til politiet hvor han, tilsynelatende rolig og fattet, sa han hadde skutt faren og at han ville melde seg for politiet.

Da rettssaken startet, erkjente 37-åringen at hadde skutt og drept faren, og at han hadde forsøkt å drepe farens samboer. Han ble ikke spurt om han er erkjente straffskyld. Sakkyndige har vurdert ham til å lide av paranoid schizofreni, og at han kan ha hatt en sterkt avvikende sinnstilstand da han begikk drapet.

I tiltalen er det tatt forbehold om at det vil bli lagt ned påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern.