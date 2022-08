Rotevatn: – Vedum kan legge Hurdal-plattformen i en skuff

– Dersom Vedum mener det han sier, kan Hurdal-plattformen bare legges i en skuff, sier Sveinung Rotevatn i Venstre.

Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn er kritisk til regjeringens politikk.

NTB

– Regjeringen har gjort seg avhengig av SV, som aldri har sett en offentlig utgift de ikke ønsker å øke. Det gir grunn til bekymring for resultatet av budsjetthøsten, sier Venstre-nestleder og medlem av finanskomiteen på Stortinget, Sveinung Rotevatn.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum holdt et økonomiforedrag tirsdag, i forkant av regjeringens budsjettkonferanse. I foredraget la Vedum vekt på at vi i tiden fremover må bruke mindre penger, og at vi ikke kan tillate oss å øke oljepengebruken.

Vedum advarte også om at noe av innholdet regjeringsplattformen fra Hurdal må utsettes.

– Da Vedum og Støre drev valgkamp, var budskapet at den borgerlige regjeringen brukte for lite penger på det ene og det andre. Det kan virke som om Vedum nå omsider har skjønt at en regjering må ta ansvar for økonomiens bærekraft, ikke bare fri til ulike velgergrupper. Venstres forventning er at han nå følger opp i praksis og leverer et stramt budsjett, sier Rotevatn.