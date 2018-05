Fortsatt er store deler av Østlandet utsatt for flom i helgen, og en rekke veier er stengt.

Norges vassdrags- og energidirektorat oppdaterte lørdag morgen sitt flomvarsel til rødt ved Glomma ned til Vorma, Trysil og store deler av Oppland, Hedmark og Buskerud.

Det skriver Aftenposten, som også følger flommen direkte.

Vannføringen i Gudbrandsdalslågen, Mjøsa og Nybergsund i Trysil har økt. Flomfaren ble hevet til rødt nivå i Glomma ned til Elverum natt til lørdag, siden har vannføringen sunket. Det er ventet at flommen etter hvert vil gå ned til starten av Vorma i Akershus, skriver NTB.

Vann oppunder broer, stengte veier, minst en stengt barnehage, evakuerte etter jordskred og vann i kjellere: Flommen fikk raskt en rekke konsekvenser utover fredagen.

Flere veier stengt

I Østerdalen ble E3, som forbinder Østlandet og Trøndelag, stengt ved Rena. I Gudbrandsdalen var E6 åpen, men et par steder holdt det hardt.

E6 er stengt for personbiler ved Fåvang, på strekningen Lillehammer-Otta. Kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn kan passere, melder Statens vegvesen. Her vurderes det fortløpende om veien skal stenges for alle kjøretøy.

Flere strømløse hus

I Elverum var rundt 107 husholdninger strømløse lørdag etter at en høyspentmast falt ned på grunn av flommen i Glomma, skriver Østlendingen.

I Våler var også flere kunder uten strøm. Rundt klokken fem lørdag morgen var 383 kunder rammet av en høyspentfeil.

Olav Olsen

Ser ut til å ha nådd toppen i Elverum

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sagt at de forventer at flomtoppene vil komme i løpet av helgen, mest sannsynlig lørdag. Natt til lørdag hadde vannstanden steget i flere elver. Spesielt nedre deler av Glomma er vannføringen alvorlig høy.

– Det ser ut til å ha kulminert i Elverum. Det stiger hvert fall ikke raskt der nå, sier vakthavende hydrolog i NVE, Elise Trondsen tidlig lørdag morgen.

Det vil fortsatt ta tid før man når toppen ved Øyeren, som akkurat har kommet til gult nivå, sier hun.

– I Gudbrandsdalslågen stiger det fortsatt ved Losna i Ringebu kommune. Vi antar at det vil ta et par timer før det kulminerer, sier hun.

– Vi tror at vi i løpet av ikke altfor lang tid har nådd toppen også her.

I Glomma er det ventet at toppen blir nådd i løpet av helgen. I Drammensvassdraget vil vannet og flommen trolig trekke nedover.

– I de øverste delene kommer nok flomtoppen nå i helgen, men lenger ned rundt Drammen og Nedre Eiker kommer det nok i løpet av neste uke, sier Peter Borsányi i NVE til NRK.

Olav Olsen

Hans O. Torgersen

Høy beredskap

Da alarmen gikk fredag, hadde både Hedmark og Oppland holdt krisemøter i fylkesberedskapsrådene og sørget for å ha en felles situasjonsforståelse.

– Vi har høy beredskap, sa Lund.

Stengte veier og vann i private kjellere var hovedproblemene. I tillegg var et titall personer i Oppland evakuert etter jordskred, opplyser Lund.

– To steder i Ringebu er E6 truet. Der elven Tromsa renner under veien, står vannet helt oppunder broen. Og ved et sted som heter Krekke, er vannet også helt oppe i veien. Ved Krekke er det dessuten vanskelig med omkjøringsveier for tungtransport, fortalte Lund.

– I Mjøsa vil vannet ikke nå toppen før etter 17. mai. Hva er skadepotensialet her?

– Det er særlig tre punkter som ligger i faresonen: Strandtorget på Lillehammer, CC på Gjøvik og Vikingskipet på Hamar. I tillegg er det endel gårder og båthus som er utsatt. Men dette er jo prognoser. Det er fortsatt god plass i Mjøsa, sa Lund.

Olav Olsen

Hans O. Torgersen

If: – Regner med mer

Mange vil i løpet av dagen eller morgendagen ta kontakt med forsikringsselskaper. Foreløpig har det ikke kommet inn så veldig mange skademeldinger, sier kommunikasjonsrådgiver i forsikringsselskapet If, Sigmund Clementz.

– Men vi regner med at det baller på seg utover dagen og morgendagen, sier han.

Litt etter klokken 12 lørdag hadde forsinkringsselskapet fått inn et sted mellom 10 til 15 skademeldinger. Det dreier seg om skader på bygninger, biler eller campingvogner, men også en bedrift er rammet av vannskader. Hovedgrunnen til at det så langt ikke er kommet inn så mange skademeldinger, er fordi det ofte er en forsinkelse av skademeldingene inn til forsikringsselskapet, forklarer Clementz.

– Så det tar gjerne noen dager. Men vi følger situasjonen tett.

Det ligger fortsatt store mengder med snø i fjellet som skal smelte og finne veien til havet.

– Det blir veldig spennende å se om dette bare er et forspill til noe større. Hvis vi ser på flommene siden 1995, så har flomtoppene gjerne kommet senere i mai.

– Det blir viktig å følge med på værmeldingene. Det er to ting som virker inn: hvor hurtig smelter snøen, og nedbørssituasjonen, sier han og legger til:

– Det som blir litt spennende i dag, er om det vil regne oppe på fjelltoppene.

Olav Olsen

Olav Olsen

– Man må være ute på plassen og se på skadene

Forsikringsselskapet gikk torsdag ut å ba folk om å flytte biler og campingvogner.

– Grunnen til det er fordi campingplassene ofte ligger idyllisk til, når det ikke er flom. De ligger gjerne nær elver og innsjøer. Gjerne på steder der kommunen ikke tillater bygging av boliger. Så langt har vi ingen oversikt over hvor store skader det er snakk om, sier Clementz.

Han mener det er for tidlig å si noe om skadeomfanget, og vil være forsiktig med å anslå noen beløp.

– Man må være ute på plassen og se på skadene. Det jeg kan si om vannskader er at skadene varierer veldig. En innredet kjeller med bad, vil det gjerne koste et sted mellom tre hundre og fem hundre tusen kroner hos oss i If.

Forsikringsselskapet har den siste måneden hatt flere beredskapsmøter, og hatt møter med selskapene som sendes inn for å rydde opp i etterkant av flommen.

– Samtidig har vi oppbemannet skadesenterne våre, sier Clementz.