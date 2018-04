En ny EU-dom åpner for tilbakebetaling i «tusenvis» av erstatningssaker, mener Airhelp. Forbrukerrådet tror ikke de vil vinne frem.

EU-domstolen vedtok denne uken at en ulovlig streik blant kabinansatte i flyselskapet TUIfly i 2016 ikke fritar selskapet for erstatningsansvar for reisende som fikk sine flyavganger utsatt eller kansellert, skriver Dagens Næringsliv.

– Styrker rettigheter

– EU-domstolen har fastslått at en streik ikke utgjør ekstraordinære omstendigheter. Med dette vedtaket styrkes de europeiske passasjerettighetene betydelig, og det er vi selvsagt veldig fornøyde med, sier Andreas Hermansson i Airhelp Norge, et selskap som lever av å hjelpe reisende med å få erstatning.

Selskapet varsler at de vil gjenåpne «flere tusen» lukkede saker på vegne av flypassasjerer, også i Norge.

– Ikke under samme regel

Forbrukerrådet sier de ikke tolker dommen på samme måte som Airhelp fordi en varslet streik og en ulovlig streik ikke kommer inn under samme regel.

I saken som startet i 2016, overrasket flyselskapet de ansatte med en ikke-varslet omstrukturering. De ansatte svarte med å sykmelde seg, og i løpet av kort tid var 89 prosent av pilotene og 62 prosent av kabinpersonalet sykmeldt. Streiken var ulovlig i og med at den ikke var varslet og initiert av fagforeningene.