En russisk statsborger er varetektsfengslet, siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet etter et seminar på Stortinget. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Russer siktet for ulovlig etterretning etter seminar på Stortinget

En russisk statsborger er varetektsfengslet i to uker, siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet etter et seminar på Stortinget, opplyser PST til NTB.