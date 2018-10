En kvinne måtte skjæres løs fra en personbil og er fløyet til sykehus etter en kollisjon med en lastebil på E16 ved Leira i Oppland.

Alle nødetater rykket ut til ulykkesstedet på E16 like sør for Fagernes søndag ettermiddag. Politiet meldte om ulykken klokka 16.03. En kvinne ble sittende fastklemt etter kollisjonen mellom en personbil og en lastebil.

– Kvinnen var fører av personbilen og skal være alvorlig skadd. Det skal ikke ha vært andre personer i bilen. I lastebilen var det to personer som begge skal ha kommet uskadd fra hendelsen, sier operasjonsleder Per Solberg i Innlandet politidistrikt til NTB.

Kvinnen i 50-årene ble skåret løs av brannvesenet på stedet. Hun er fløyet til Ullevål sykehus i Oslo med luftambulanse, opplyser politiet like etter klokka 18.

Vitner skal ifølge Oppland Arbeiderblad ha opplyst at det skal ha vært personbilen som kom over i motgående kjørefelt. En personbil som kjørte like bak kvinnen styrte bilen i grøfta for å unngå kollisjon. Ingen personer i denne bilen skal ha kommet til skade.

E16 er stengt etter ulykken. Politiet har omdirigert trafikken om fylkesvei 220.