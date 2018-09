Hydro har tatt en endelig byggebeslutning om å investere 1,4 milliarder kroner i å oppgradere og starte opp den andre produksjonslinjen på Husnes i Kvinnherad.

Det vil doble produksjonen av primæraluminium på Husnes og gi 90 nye arbeidsplasser.

– Vi satser på aluminiumproduksjon i Norge på ren, fornybar kraft og gjør det med teknologi i verdensklasse, sier leder for primærmetall i Hydro, Hilde Merete Aasheim.

Oppstarten på Husnes vil skje med bruk av nye teknologielementer, noe som vil gi bedre ytelse enn da linjen stengte i 2009.

Hydro produserer i dag rundt 95.000 tonn primæraluminium på årsbasis på Husnes. Gjenåpningen av B-linjen vil bidra til at den årlige produksjonen på anlegget blir mer enn doblet, til over 190.000 tonn i året. Det er forventet at linjen vil starte produksjonen første halvår 2020.

Husnes har i dag 245 ansatte.