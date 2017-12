I dag har Kommunal- og moderniseringsdepartementet bestemt navn på 23 av de nye kommunene etter sammenslåingene.

– Valg av navn på kommunen er viktig når man skal bygge en ny kommune og felles identitet. Navn betyr mye for innbyggerne, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Kommunene som blir hetende Sunnfjord, kom ikke til enighet om hvilket navn de skulle ta når den nye kommunen står klar fra begynnelsen av 2020. To av kommunene ville bruke Førde, mens de to andre ville kalle seg Indre Sunnfjord. Navnet Sunnfjord strider mot Språkrådets anbefaling, som legger vekt på at det ikke samsvarer med området Sunnfjord, opplyser regjeringen.

– Selv om Sunnfjord omfatter et større område, vil den nye kommunen utgjøre en vesentlig del, sier Sanner og peker på at det var enighet om navnet Sunnfjord i intensjonsavtalen.

Her er listen over nye navn på Vestlandet:

Granvin herad og Voss kommune blir Voss herad

Fjell kommune, Sund kommune og Øygarden kommune blir Øygarden kommune

Jondal kommune, Odda kommune og Ullensvang herad blir Ullensvang kommune

Balestrand kommune, Leikanger kommune og Sogndal kommune blir Sogndal kommune

Fusa kommune og Os kommune blir Bjørnafjorden kommune

Eid kommune og Selje kommune blir Stad kommune

Flora kommune og Vågsøy kommune blir Kinn kommune

Førde, Naustdal, Gaular og Jølster kommuner blir Sunnfjord kommune

Listen er hentet fra NRK.