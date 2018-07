Alle brannfolk som ikke er på ferie, ble kalt ut for å slukke over 50 branner i Telemark torsdag. Brannvesenet forbereder seg på samme forhold fredag.

– Det er kritisk i den forstand at det er meldt samme været i morgen, og nedbørsmengden i dag var ikke stor nok til at skogbrannfaren er nedjustert, sier operatør Arne Momrak ved 110-sentralen i Telemark til NTB.

Vanligvis er det to operatører på jobb, men torsdag var de oppe i ni på det meste.

– Vi kalte inn ekstramannskap og måtte ta i bruk gamle tavler som vi skrev på for å holde oversikt over alle brannene i de ulike kommunene, i stedet for å skrive på data. Telemark hadde også ute alt av mannskap og utstyr i løpet av dagen. Alle som ikke var på ferie, ble kalt ut, sier Momrak.

Torsdag kveld var de fleste branner under kontroll og i etterslukkingsfasen, men planen er likevel å sette inn mer mannskap på fem branner fredag morgen. Bruk av helikopter blir vurdert fortløpende.

– Om det blir det samme i morgen med lyn og torden i 14-tiden, så er det ikke utelukket at dagen blir lik som den i dag, sier operatøren.

Avhengig av varsling

– Det som har vært bra, er at folk er flinke til å varsle tidlig så vi kommer kjapt i gang. Og vi setter pris på at folk tar seg tid til å sjekke om det er røyk eller brann de ser. Også er det klart det koker litt i toppen når vi får meldinger om at folk har tent bål, sier Momrak.

Tørken i Sør-Norge førte torsdag til over 100 skogbranner i Sør-Norge, fordelt på Agder-fylkene, Vestfold, Østfold, Buskerud, Hedmark, Oppland og Rogaland ved siden av Telemark. Politiet opplyser likevel at det ikke har vært fare for folk eller bygninger.

Kritisk

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) mener de neste to dagene blir kritiske.

– Heldigvis er brannorge og beredskapen så god at om vi går tomme for folk i Telemark, har sivilforsvaret lovet folk fra nabofylker. Det kan komme folk fra Finnmark, og i Telemark har vi en egen stor tropp med spesialtrente skogbrannfolk, sier Momrak.

Han har ikke oversikt over hvor mange folk fra Røde Kors og Sivilforsvaret som har stilt opp i løpet av dagen, og opplyser at også frivillige fra lokalsamfunnet har stilt opp. Det har også de to lokale flyklubbene i Nome og Grenland.

Vann en utfordring

Momrak sier mannskap ikke er et problem, men at slanger og vann kan bli en utfordring.

– Fortsetter det sånn her, og vi må legge tusenvis av meter med slange, kan det begynne å skorte på slange. Vanligvis kommer brannvesenet med en mannskapsbil med opp til 3.500 liter vann og en tankbil med 11.000 liter vann. Hvis de klarer å legge slanger ut fra bilene, gjør de det. Hvis ikke må en hente fra elver, vann og sjø, sier operatøren.

Han understreker at det eneste som hjelper i det knusktørre terrenget er å pøse på med vann. Den lengste slangen som ble lagt torsdag var 2.500 meter lang.

– Tredje alternativet er helikopter. Heldigvis er terskelen nå lav for å få helikopterbistand og beredskapen er god. Det er alfa omega, sier Momrak.

Lyn i vente

I tiden fremover er det ventet enkelte lokale regnbyger i Sør-Norge, men sannsynligvis vil ikke disse bli kraftige nok til at skogbrannfaren minker. Og fredag kan det bli nye lynnedslag.

– Det er ventet bygevær framover, og særlig fredag kan det bli gode sjanser for regn og torden flere steder. Det er skummelt når det er lynaktivitet i sammenheng med tørke, sier vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen ved Meteorologisk institutt til NTB.

DSB, som tidligere denne uken gikk ut med varsel om ekstrem skogbrannfare, oppfordrer folk til å ta sin del av ansvaret for å forhindre at branner oppstår og sprer seg. I verste fall kan liv gå tapt, lyder advarselen.

– Hver enkelt av oss har en plikt til å være aktsom. Slik situasjonen er nå, skal det lite til før aktsomhetsplikten er brutt, og det kan være straffbart, sier direktør Cecilie Daae i DSB.