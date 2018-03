To personer er siktet i forbindelse med at en kvinne i 30-årene tirsdag ble funnet død i en leilighet i Kongsvinger.

Politiet bekrefter at det pågår en etterforskning på Langeland i Kongsvinger, men er svært tilbakeholdne med å gi opplysninger i saken.

Det var avisa Glåmdalen som først skrev om dødsfallet.

– Politiet ble varslet på dagen tirsdag etter at noen hadde tilkalt en ambulanse til en adresse i Kongsvinger. Der ble en kvinne funnet død, sier politiadvokat Wigdis Hjalmarsen i Innlandet politidistrikt til NTB.

Det er ikke klart hvordan kvinnen døde. To personer er pågrepet og har onsdag sittet i avhør hos politiet. Hjalmarsen vil ikke kommentere hva de to er siktet for, hvilken kobling det skal være mellom dem og den døde kvinnen eller hvilke forsvarere de har fått oppnevnt til å bistå seg under avhørene.

– Vil vil ta stilling til om de skal framstilles for varetekt i løpet av morgendagen, torsdag, sier politiadvokaten.

Politiets teknikere har hele onsdagen vært i leiligheten i boligblokka på Langeland. Hjalmarsen sier Innlandet politidistrikt så langt har stått for etterforskningen selv, men at det er opprettet kontakt med Kripos.