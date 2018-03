STEILE FRONTER: Velgerne til KrF og Frp er helt uenige i flere spørsmål, blant annet innvandring. Mens nær 80 prosent av velgerne til KrF mener innvandring er en fordel, mener like mange av velgerne til Frp at innvandring er en ulempe. Det kan gjøre det vanskelig for partileder Knut Arild Hareide (KrF) og Siv Jensen (Frp) å danne regjering sammen. FOTO: Cornelius Poppe, Scanpix