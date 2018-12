Venstre-politiker Abid Raja åpner for å si ja til EU, som en sak blant flere som kan løfte partiet på meningsmålingene.

Et døgn etter at Venstre-representant Abid Raja skværet opp med partileder Trine Skei Grande, som midt i budsjettprosessen på Stortinget skjelte ut partifellen i andres påhør, er Raja i gang med å planlegge hvordan partiet skal komme seg over sperregrensen.

Til Dagens Næringsliv sier Raja at det vil være nødvendig å jobbe fra bunnen og oppover, og fra toppen og nedover. Han mener det er flere saker som kan være med på å løfte partiet, hvor en av sakene er å si ja til EU.

– Venstre vil stå seg godt ved at vi staker ut noen stolper i internasjonale spørsmål. Vi står trygt bak EØS-avtalen, vi vil ikke rokke ved det. Hvis det blir en diskusjon, må vi lære av brexit og si at EU tjener verden, Europa og Norge, sier Raja til avisen.

Rajas standpunkt strider med synspunktet til Venstre-leder Trine Skei Grande. Hun har lenge vært blant dem som sier nei til norsk EU-medlemskap. Venstres landsmøte sa nei til EU i 2017.

På spørsmål om partilederens synspunkt tror ikke Raja at han sier noe som er i motstrid til Grande. Han understreker at partiet ikke har noe landsmøtevedtak om å være for medlemskap, men tror et liberalt parti vil stå bedre hvis det er et klart ja-standpunkt.

Han understreker likevel at saken alene ikke vil kunne få Venstre opp og over sperregrensen. For å gjøre det, mener partitoppen at partiet må etablere seg som et troverdig kunnskapsparti.