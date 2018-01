Trond Giske skal ha sendt en SMS til DN som han utga å være fra Anniken Huitfeldt for å stoppe avisens sak om hans «upassende oppførsel».

Det var Dagens Næringsliv som brakte den aller første nyheten om at «Ap-ledelsen har fått flere varsler om Trond Giske» onsdag 13. desember.

Fredag skriver avisen at Giske gjentatte ganger hadde forsøkt å stoppe saken ved å avvise at noen av hendelsene stemte og ved å si at det bare var rykter.

Men da han fikk vite at saken ville komme på trykk, fortalte han at partisekretær Kjersti Stenseng og lederen av kvinnenettverket Anniken Huitfeldt ville ta kontakt for å tilbakevise DNs opplysninger, skriver Aftenposten.

Giske sendte en melding til avisen der han opplyste om at teksten var kopiert fra en SMS han hadde mottatt fra Huitfeldt.

Skal aldri ha sendt SMS til DN

Men Huitfeldt bekrefter nå overfor DN at hun aldri sendte denne tekstmeldingen.

– Giske ringte meg og sa at dere ville trykke en sak der jeg var omtalt. Jeg står ikke inne for meninger eller uttalelser han eventuelt har fremført på vegne av meg. Det reagerte jeg på, skriver Huitfeldt i en epost til DN.

Huitfeldt skal aldri ha sendt noen SMS til DN.

På spørsmål om hun mener Giske fabrikkerte meldingen, bekrefter hun at hun hadde dialog med Giske om hva hun skulle svare.

– Trond Giske trodde jeg skulle sende meldingen som han sendte til Djuve (DNs sjefredaktør, red.anm.). Men den var ikke ferdig og heller ikke helt presist formulert, og derfor sendte jeg den ikke.

Stenseng avviser at hun ville stoppe DN-oppslag

Dagens Næringsliv spurte Stenseng torsdag hvorfor hun på oppfordring av Giske, midt i hans forsøk på å stoppe avisens sak, ringte DN. Stenseng avviser at hun ønsket å beskytte nestlederen.

Hun erkjenner imidlertid at hun ringte avisen etter å ha snakket med Giske.

– Han tok kontakt med meg og informerte om en sak jeg skulle være involvert i. Derfor ringte jeg DN, sier Stenseng.

DN skriver at både Stenseng og Huitfeldt var tidligere informert om hva saken dreide seg om, og hva de var sitert på.

Avisen har stilt flere spørsmål til Trond Giske, men hans rådgiver Bård Flårønning opplyser at Giske er syk og har derfor ikke anledning til å kommentere saken.