Prins William og hans gravide kone innleder torsdag sitt første offisielle besøk i Norge, klare for å lære hvordan det er å være barn og ung i dette landet.

Rett før klokka 12 torsdag skal prins William og hertuginne Kate for første gang sette føttene på norsk jord. På Oslo lufthavn blir de tatt imot av en liten velkomstkomité, inkludert blant andre kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit, den britiske ambassadøren til Norge, Sarah Gillett, og hennes motsats i Storbritannia, Mona Juul.

Hvis yr.no får rett i sine spådommer, kan det bli litt nedbør på de nyankomne, men torsdagens lille nedbørsrunde skal være over innen den kongelig kortesjen ruller inn foran Slottet før lunsj. Utover dagen er det for øvrig ventet overskyet oppholdsvær, med temperaturer rundt null grader i hovedstaden.

Tar det med ro

Hertugparet av Cambridge kommer rett fra to aktive dager i Stockholm. Det er lagt opp til et ganske rolig program første dag i Oslo, med fotografering og lunsj på Slottet, før en omvisning i Prinsesse Ingrid Alexandras skulpturpark utenfor. Prinsessen skal selv ha ansvar for å vise gjestene rundt, dog med assistanse fra dronning Sonja.

Etter omvisningen har hertuginne Kate, gravid i sjette måned med sitt tredje barn, valgt å trekke seg fra neste post på programmet, som er besøk på kontorfellesskapet MESH. Dermed blir det kronprinsparet og prins William som tar turen dit for å møte norske og britiske gründere og oppstartsbedrifter.

NTB Scanpix

Mental helse

Hertugparet har i likhet med det norske kronprinsparet engasjert seg i barn og unges helse. Fredag er det satt av tid til å møte skuespillere og andre deltakere i NRK-suksessen «Skam» på Hartvig Nissens skole. Det er lovet diskusjoner om utfordringer som kan møte ungdom i dag – som identitetsproblemer, mobbing, seksuelle overgrep og spiseforstyrrelser.

Deretter blir det fredagslunsj på Skaugum, før det bærer til Holmenkollen for besøk i hoppbakken, på skimuseet og i Marka. Det er på dette tidspunktet ventet betraktelig kjøligere vær enn dagen før, muligens ned mot 10 minusgrader.

De kongelige skal få oppleve noe som med britiske øyne er temmelig kuriøst: Utendørsbarnehage i vintervær, grilling av pølser på bål i kulda og skiskole.

Vil treffe folk

Både Slottet og de britiske gjestene har uttalt at de håper så mange som mulig vil legge turen innom den kongelige ruten og treffe dem. Denne tilnærmingen til sin kongelige gjerning har prins William til felles med sin avdøde mor, som også verdsatte å snakke med vanlige folk, stanse for å hilse på dem.

Prinsesse Diana var i Norge i 1984, et besøk som kom i stand i forbindelse med London City Balletts verdenspremiere på stykket «Carmen» i Oslo Konserthus den 11. februar. Prinsessen var ensemblets høye beskytter. I likhet med sønnene i dag var hun en internasjonal superstjerne, også i Norge, og hun ble møtt av tusenvis av nordmenn med norske flagg som ville ha et glimt av henne. Under besøket den gang var hun, i likhet med Kate nå, gravid. Prins Harry ble født sju måneder senere.