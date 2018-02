Styret og kommunestyregruppen i Råde Frp meldte seg søndag samlet ut av partiet i protest mot partiets oppfølging av varslene mot Ulf Leirstein.

«Vi har nøye fulgt med på Frp Østfold og Frp sentralt sin behandling av varslene om Ulf Leirsteins handlinger. Vi er skuffet over at så alvorlige saker ikke har blitt tatt mer på alvor, og over at man er mer opptatt av å tilsløre og tie i hjel enn av å rydde opp i en ukultur det har vært varslet om over år. Vi kan ikke stå inne for den håndteringen som Frp både på fylkesnivå og sentralt her har vist, og ønsker ikke å bli assosiert med den type handlinger eller drive valgkamp for slike holdninger», heter det i pressemeldingen fra lokallaget, som er gjengitt i Moss Avis. Saken ble først omtalt i Fredriksstad Blad.

Alle de ti medlemmene i kommunestyregruppen og styret melder nå overgang til Høyre.

«Vi har med beklagelse sett på at ungdommer i partiet over lengre tid har mistet idealismen og lysten til å utgjøre en forskjell i samfunnet (...). Vi ser det derfor som alvorlig at partiet velger å verne en voksen stortingsrepresentant som innrømmer å ha gjort disse tingene, fremfor å ta ungdommene som har blitt utsatt for dette på alvor», skriver lokallaget videre, og anklager partiet for å svikte ungdommen ved å stikke hodet i sanden.

Den mangeårige Frp-representanten Ulf Leirstein fra Østfold trakk seg tidligere i år fra sine verv i stortingsgruppa og uttalte at han har utvist dårlig dømmekraft, etter at NRK avslørte at han skal ha sendt eposter med porno til unge gutter i FpU, samt sendt tekstmeldinger til en kvinne om at han ønsket å ha trekantsex med en 15 år gammel gutt i ungdomspartiet.