Funn av fugleinfluensa i Rogaland – portforbud for fjærfe i deler av landet

Det er gjort funn av fugleinfluensa hos en viltlevende kortnebbgås i Sandnes. Risikoen for smitte til mennesker vurderes som svært lav, varsler Mattilsynet.

NTB

Det innføres et portforbud for fjærfe i deler av landet. I første omgang vil det gjelde langs hele kysten fra og med Østfold til Rogaland. Portforbudet gjør at alle tamfugler skal være under tak, for å hindre smitte fra ville fugler.

– Vi ber alle som ser døde fugler om å varsle oss slik at vi kan komme ut og teste for smitte. Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for smitte til mennesker som svært lav. Samtidig ber vi om at ingen tar på syke og døde fugler, da disse kan ha andre smittestoffer med seg som for eksempel salmonella, sier seksjonssjef Ole-Herman Tronerud for dyrehelse i Mattilsynet.