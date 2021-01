FHI: 1,8 millioner nordmenn kan vaksineres før sommeren

Med de nye leveransene fra Astrazeneca har Norge trolig nok doser til å vaksinere risikogruppene og kritisk helsepersonell innen 1. juli.

Geir Bukholm er smitteverndirektør i Folkehelseinstituttet (FHI). Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB-Johan Falnes

Det opplyser smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI).

– Vi kan vaksinere 1,8 millioner nordmenn før sommeren, sier Bukholm til NTB.

Det oppdaterte anslaget kommer etter at EU fredag ga en betinget godkjenning til koronavaksinen fra Astrazeneca og Universitetet i Oxford. Den er dermed godkjent også for bruk i Norge.

Store kutt i leveransene

Den siste uka har EU og Astrazeneca kranglet for åpen scene om vaksinen etter at Astrazeneca varslet dramatiske kutt i de planlagte leveransene.

Norge var opprinnelig forespeilet 1,1 millioner doser av vaksinen i februar. Men prognosen er nå nedjustert til i underkant av 200.000 doser, fordelt på tre leveranser, opplyser helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

– Vi er forespeilet et tilsvarende volum av Astrazeneca-vaksinen i mars, sier han.

– Selv om vi nå får et mye mindre volum enn prognosene våre tilsa, forventer vi å kunne tilby denne vaksinen til en stor del av den voksne befolkningen i løpet av våren og sommeren, sier Høie.

Folk flest må vente

Fra før har Norge sikret seg vaksineleveranser fra Pfizer og Moderna.

– Det vi har avtale om leveranser av nå, gjør at vi sannsynligvis får vaksinert risikogrupper og kritisk helsepersonell før sommeren. Så må resten vente til etter sommeren, sier Bukholm til NTB.

Han understreker at dette er en foreløpig plan.

– Det kan komme andre vaksiner til som gjør at dette bildet ser helt annerledes ut om en måned eller to. Så dette er et konservativt estimat basert på de avtalene vi har.

Helse- og omsorgsministeren Bent Høie kom for sin del med et langt mer optimistisk anslag i Stortinget tidligere i januar. Han sa da at rundt 70 prosent av alle voksne i Norge trolig kan vaksineres innen juni.

Usikkerhet om eldre

EUs godkjenning av Astrazeneca-vaksinen gjelder for alle over 18 år. Men mangelfulle data har skapt usikkerhet om hvor effektiv vaksinen er for eldre, og Tyskland anbefaler at den bare gis til personer under 65 år.

– Det har vært få personer over 65 år som har vært med i studiene, slik at det har vært en diskusjon om man har nok data. Men vi vet fra tidligere at det vanligvis er slik at eldre personer har effekt av vaksinasjonen, sier fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket til NTB.

Han sier det nå blir opp til FHI å vurdere hvordan vaksinen skal brukes i Norge.

Bukholm opplyser til NTB at en oppdatert vaksineplan trolig vil bli lagt fram i begynnelsen av neste uke. Et viktig spørsmål blir da nettopp om Astrazeneca-vaksinen skal gis til personer som er eldre enn 65 år.