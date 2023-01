Statsministeren ber om samhold i møte med tøffe tider

Uroen fra i fjor blir med oss inn i et nytt år. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) oppfordrer folk til å holde sammen.

– Det vi lenge har tatt for gitt, som fremgang og stabilitet, er ikke lenger like selvfølgelig, sa statsminister Jonas Gahr Støre i sin nyttårstale.

NTB

– Det vi lenge har tatt for gitt, som fremgang og stabilitet, er ikke lenger like selvfølgelig. Vi blir bekymret når det er krig i våre nærområder. Når rentene øker. Når alt vi har bruk for, blir dyrere. Og når det blir vanskeligere å legge planer for fremtiden. Da er det enda viktigere at vi står sammen i landet vårt, sa Støre i den TV-sendte talen på årets første dag.

Det er ikke lett å ha følelsen av å starte et nytt år med blanke ark, medgir statsministeren.

– Uroen vi kjente i 2022, er her fortsatt, konstaterer han.

– Ingen skam å be om hjelp

Støre mener de som det siste året åpent sa de var fattige og ba om hjelp, viste mot.

– Det kan være vanskelig nok i et av verdens rikeste land. Å be om hjelp er ikke noe vi skal skamme oss over. Selv om vi helst vil greie oss selv og ikke være til bry. Men dere, det er ingen som klarer alt, sier han.

I tillegg til at naboer, familie og kolleger kan hjelpe, har vi også velferdsstaten.

– Den er ikke til pynt, den er et spleiselag vi har bygget opp gjennom generasjoner. Velferdsstaten er der for å bli brukt, påpeker Støre.

I nyttårstalen fremhevet han samtidig verdien av arbeid og «en grunnfestet norsk verdi om å gjøre din plikt og kreve din rett».

– I den rekkefølgen, poengterer han.

Lover fortsatt støtte til Ukraina

Statsministeren lover at Norge fortsatt skal gi Ukraina hjelp til å forsvare seg og nødhjelp i året som kommer.

Norge tok imot 35.000 ukrainske flyktninger i fjor, påpeker Støre og varsler at det kan bli like mange i 2023. Han nevnte innsatsen i lokalsamfunn som har gitt flyktningene et hjem og arbeid.

– Millioner av ukrainere er på flukt fra krigens redsler. Andre møter nå den kalde vinteren i Ukraina uten vann og strøm. Jeg har på vegne av Norge sagt til president Zelenskyj at ukrainernes kamp også er vår kamp. De forsvarer retten til frihet, demokrati og selvstendighet, sier Støre

– Ikke vær redde

Statsministeren oppfordrer samtidig til å stå sammen mot hat og hets her hjemme og viser til masseskytingen under Pride-festen i Oslo i juni. Han trakk frem budskapet fra ekteparet Karoline og Tina som opplevde å få hatbrev i postkassen si i Valdres. Etter ha gått ut med historien, fikk de stor støtte.

– Det neste året skal vi gjøre som Karoline og Tina. Ikke være redde, ikke trekke oss unna, ikke dukke. Selv om det av og til kan være ubehagelig, så investerer vi i noe av det beste og sterkeste vi har, fellesskapet og samholdet, sier Støre.