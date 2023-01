To siktede etter skyting i Oslo etterlyst nasjonalt og internasjonalt

De to øvrige personene som er siktet etter skytingen i Oslo natt til søndag, er ikke pågrepet. Politiet har etterlyst dem nasjonalt og internasjonalt.

Natt til søndag ble to personer skadet etter en skyteepisode ved Nationaltheatret i Oslo. Foto: Annika Byrde / NTB

NTB

Politiet opplyser at de prioriterer å lokalisere og pågripe de to siktede som ennå ikke er pågrepet.

– Begge er etterlyst nasjonalt og internasjonalt, og politiet vil også vurdere å gå ut med en etterlysning i mediene i løpet av dagen, skriver politiet i en pressemelding.

– Vi gjentar derfor oppfordringen til de to siktede om selv å melde seg for politiet, sier politiinspektør Grete Lien Metlid.

To menn i 30- og 40-årene ble alvorlig, men ikke livstruende skadet i skyteepisoden, som skjedde ved Nationaltheatret i halv ett-tiden natt til søndag. I løpet av søndagen ble en mann i 20-årene pågrepet og siktet for medvirkning til drapsforsøk.

– Han erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen, sier mannens forsvarer, advokat Marius Ihlebæk, til NTB søndag. Han sa også at mannen ikke ville stille til avhør med politiet søndag.

To personer som er siktet etter skytingen i Oslo natt til søndag, er etterlyst både nasjonalt og internasjonalt. Foto: Annika Byrde / NTB

Ytterligere to menn er siktet, begge for drapsforsøk eller medvirkning. Politiet vil mandag gjøre nye forsøk på å avhøre den pågrepne mannen og de to fornærmede i saken.

Den siktede mannen som ble pågrepet søndag, blir ikke fremstilt for fengsling mandag, men politiet vil vurdere dette frem mot tirsdag.

Politiet sier det fortsatt er for tidlig å konkludere når det gjelder bakgrunn og motiv for hendelsen, utover at det har vært en konflikt i forkant av selve skytingen.