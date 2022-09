FN-topp advarer Norge og rike land mot kutt: – I verste fall kan flere dø

Det kan få store konsekvenser hvis det kuttes i FN-støtten og bistanden, sier UNDP-sjef Achim Steiner. – Nå trenger vi Norge-ene i verden mer enn noen gang.

FN-topp Achim Steiner advarer kraftig mot kutt i støtten fra rike land. Her under et besøk i Norge i mai.

NTB-Snorre Schjønberg

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Verdenslederne er denne uka samlet i FN. Pandemiens ringvirkninger, klimakrisen og de mange problemene Russlands krig i Ukraina har skapt preger toppmøtet.

– Folk kommer til å dømme oss med et kritisk blikk når verdens ledere samles her nå, sier Achim Steiner, sjef i FNs utviklingsprogram UNDP, til NTB.

Han sammenligner situasjonen med de verste krisetidene verden har vært i, tilbake til etterkrigsdagene da dagens FN ble til. Steiner er enig med FNs generalsekretær António Guterres som ber de rike landene bidra mer for å løse de mange krisene.

Visegeneralsekretær i FN, Achim Steiner, fra FNs utviklingsprogram (UNDP) etter sitt besøk hos statsminister Jonas Gahr Støre på Statsministerens kontor i Oslo tirsdag.

Påpeker at Norge tjener enormt

– Det er veldig vanskelige tider. Spørsmålet er om vi skal bryte sammen som internasjonalt samfunn når det blir vanskelig? Eller skal vi finne styrken til å forstå at den letteste veien ut av krisen er at vi kommer nærmere hverandre, og ser at vi har en felles interesse i å håndtere det, sier Steiner.

Han var blant dem som var kritiske da regjeringen tidligere i år foreslo å kutte hele kjernestøtten til UNDP og også kutte i andre FN-programmer. Steiner ber Norge huske på hva landet får igjen av innflytelse, anseelse og stabilitet ved å være en stor støttespiller.

– Norge er i en særlig merkelig situasjon i år. De tjener enormt på økningen i energiprisene rundt om i verden. BNP vokser utenfor hva som normalt ville ha vært mytologisk, sier Steiner.

Han sier han forstår at det er innenrikspolitiske og komplekse spørsmål, men at det vil bli dårlig mottatt i verden hvis Norge kommer med nye kutt.

– Det blir ikke lett å forstå for andre land, som sliter med å betale lærerne sine, som stenger sykehus eller ikke kan importere medisiner eller har penger til mat, sier Steiner.

Generalsekretær Antonio Guterres taler.

– Flere vil dø

FN-toppen sier verden trenger Norge-ene der ute mer enn noen gang. Han frykter at andre land vil si at hvis Norge kutter eller ikke øker pengebruken, vil de gjøre det samme.

– Hvis stjernen begynner å gå baklengs eller vende oppmerksomheten vekk, kommer det til å ha en effekt, sier Steiner.

– Hvis det for eksempel påvirker bistandsmidler, vil det bokstavelig talt kunne bety at flere mennesker vil dø, sier Steiner.

UNDP leverte nylig sin levekårsrapport, som viser at det for første gang i historien er tilbakegang i ni av ti land i verden to år på rad. Kutt i støtten til dem, vil få direkte konsekvenser.

– Det vil redusere vår evne til å hjelpe andre med å nå utviklingsmålene for verden. Så det går fra det ekstreme der det kan bety forskjellen på liv og død, til at vi kanskje får en ny generasjon barn som blir etterlatt fordi utdanningssystemet er neglisjert. Eller at det utløser en finanskrise, sier Steiner.

– Jeg tror dette er veldig ekte scenarioer. Det er ikke teori eller hypotetisk, men noe vi allerede ser, sier han.

Bekymret for Norge og Europa

Achim Steiner møtte tidligere i uka utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp). Han ble beroliget av forståelsen om UNDPs arbeid.

– Men jeg er fortsatt bekymret, ikke bare for Norge. Det er signaler om kutt i hele Europa som er bekymrende nå, sier Steiner.

UNDP-sjefen poengterer flere ganger at det er i alle lands interesse å finne løsninger. Flere år med fremskritt er hvisket bort. For å ta igjen det, trengs et krafttak de rike landene må finansiere.

– Jeg tror vi er i et øyeblikk i tiden der det i et politisk presset miljø i mange land, er lettere å fokusere på fienden på utsiden og våre egne nasjonale interesser på innsiden. Men det vil ikke virke, mener Steiner.

– Jeg ber folk forstå at vi i år har flere kriger, flere konflikter og flere flyktninger og fordrevne enn vi har hatt siden 1945. Men nå i september samles alle land her i New York. Det tror jeg er viktig å ta med seg, sier han.

Statsminister Jonas Gahr Støre sammen med FNs generalsekretær Antonio Guterres.

Advarer mot finanskrise

I tillegg til å få prisene på nødvendige varer som mat og energi ned, og faktisk få produktene ut til folk, mener han verden må samle seg om en plan for å unngå at den økonomiske krisen forverres ytterligere.

– Hvis vi fortsetter å ignorere behovet for å imøtegå utfordringen med å få mer likviditet i det internasjonale finansielle systemet, mens vi samtidig håndterer gjeldslette, vil vi se kanskje et dusin land gå fra å ha gjeldsproblemer til å misligholde gjelda, spår Steiner.

Han påpeker at det skjedde på Sri Lanka, men spør seg hva det vil gjøre med det internasjonale systemet hvis flere og større land rammes.

– Forestill deg hva som skjer hvis det skjer med seks, sju, åtte land. Kanskje noen som ikke er så langt fra Europa. Da vil finansmarkedet bli veldig nervøst. Vi har sett det før. Og kan vi egentlig ta oss råd til å la land drive ut i kaos? I neste øyeblikk må vi da kjempe mot terrorisme, sier Steiner.

Han beskriver en verden som på mange måter er mer delt enn før, men som samtidig er enda mer sammenvevd i skjebnen enn tidligere.

– Vi må forstå hva som er i vår felles interesse. Og så må vi jobbe som rikere land med å løse problemene de fattigere landene har, sier UNDP-sjef Achim Steiner.