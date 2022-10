Nå har Støre vært statsminister i ett år

Jonas Gahr Støre (Ap) er fortsatt topp motivert etter sitt første år som statsminister. Og vennskapet med Trygve Slagsvold Vedum er bare blitt bedre, sier han.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er klar for å jobbe på videre, etter å ha lagt bak seg det første året som statsminister.

– Det har selvfølgelig vært en tøff tid, med meningsmålinger som har hatt minustegn. Det tenker jeg at vi må ta på alvor, og det gjør vi, men det viktigste er å ta de rette valgene for landet, sier Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

Han ser tilbake på sitt første år som statsminister og innrømmer at det ikke ble akkurat helt slik han hadde ventet seg.

– Jeg har veldig stor motivasjon, krefter og pågangsmot i møte med det vi står i, sier Støre. Han vil imidlertid ikke bruke ordet «gøy» om jobben som statsminister.

Fredag er det nøyaktig ett år siden regjeringen kom ut på slottsplassen. Siden den gang har de både vært gjennom en kraftig koronabølge, krig i Ukraina, energikrise i Europa og en stadig økende priskrise.

– Du må gå på jobben og møte verden sånn som den er, ikke sånn som du ønsker at den skulle være, sier statsministeren.

– Synes du det har vært gøy?

– Det er ikke det ordet som kommer til meg, egentlig. Men jeg har veldig stor motivasjon, krefter og pågangsmot i møte med det vi står i. Det er fordi jeg opplever at vi leverer løsninger som betyr noe for folk.

God kamerat med Vedum

Hardt arbeid og tøffe forhandlinger i regjeringen har heller ikke gått utover vennskapet med Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum, skal vi tro Støre. Han sier de er bedre venner enn før valget.

– Samarbeidet vårt har blitt testet. Vi er to ulike partier, med to ulike historier. Men vi har kommet sammen og tatt ansvar sammen. Det har resultert i mye konkret politikk vi stiller oss bak i begge partier.

Han beskriver samarbeidet med Vedum som «nært og fortrolig».

– Det gjelder på det mellommenneskelige plan. Det er viktig det, også i politikken, at du rett og slett har en kamerat der også. Og det gjelder på det politiske, mellom partiene.

Støre er åpen om at andre statsråder kanskje opplever samarbeidet mellom partiene annerledes. Men han avviser at det knaker i sammenføyningene i regjeringen.

– Det er klart at det blir diskusjoner på noen saker hvor vi har ulik tilnærming, men de har vi klart å løse.

Passer på helsen og søvnen

Statsministeren er i det hele stolt av det regjeringen har fått til. Han trekker blant annet frem pensjon fra første krone, heltid som hovedregel i arbeidslivet og satsing på havvind og grønn industri. Store saker, som kanskje ville fått enda mer oppmerksomhet hvis verden så annerledes ut.

– Jeg har måttet forsone meg med at mange enkeltsaker vi har levert på, har fått litt mindre oppmerksomhet, i forhold til de krisene som Europa og vi i Norge står i, sier han.

Mye av tiden som statsminister har gått med på krisehåndtering. Både innenlands og utenlands. Men Støre er ikke lei.

– Nei, nei, nei. Men du må gå noen runder med deg selv. Det er noen grunnleggende ting man må passe på for å stå i denne jobben. Man må passe på helsen, passe på søvnen, passe på å få spist. Og få beveget seg litt.

– Er her for det lange løpet

Statsministeren forstår at mange hadde forventninger til regjeringen som de kanskje ikke har innfridd ennå, men understreker at de langt ifra er ferdige.

– Vi er her for det lange løpet. Og det er ikke tvil om at det kommer til å bli en ganske krevende tid fremover også. Jeg tror våre løsninger der vi prioriterer fellesskap, trygghet og rettferdig fordeling i kampen mot økende forskjeller er veien å gå, sier statsministeren.

Han mener regjeringen svarte på det spørsmålet i statsbudsjettet, som ble lagt frem i forrige uke. Og at budsjettet tydelig fikk frem skillelinjene i norsk politikk.

– Nå er jeg urolig for dem som får økonomiske problemer i hverdagen sin, og de som må gå og få hjelp til mat og økonomisk sikkerhet. Det er et alvor over situasjonen. De fleste i Norge vil fortsatt klare seg. Men inflasjonen og nedgangstidene slår inn hos oss også. Det må vi møte med aktiv politikk.

– Kan det bli aktuelt med mer støtte til dem som sliter med å få endene til å møtes?

– Det må vi hele tiden vurdere.