Politiet: Ingen tegn til relasjon mellom gjerningsmann og ofre etter skyting i Oslo

En mann er pågrepet etter at to personer ble skutt i en T-banevogn på Skøyenåsen i Oslo søndag. Politiet sier ofrene ikke ser ut til å ha en relasjon til gjerningsmannen.

Politiet har pågrepet en mann i nærheten av Skøyenåsen T-banestasjon der to menn ble skutt søndag kveld.

Bevæpnet politi rykket ut etter at det kom meldinger om skyting på Skøyenåsen T-banestasjon øst i Oslo søndag kveld.

Politiet er på stedet med store styrker etter at to personer ble skutt på Skøyenåsen T-banestasjon i Oslo søndag kveld.

En person ble alvorlig skadd, og én person ble lettere skadd i skyting på Skøyenåsen T-banestasjon i Oslo søndag kveld.

Et politihelikopter over området etter skytingen på Skøyenåsen T-banestasjon i Oslo søndag kveld.

Publisert Publisert I går 20:53

– De tilskadekomne har en relasjon, mens det ikke ser ut som de har noen type relasjon til gjerningsperson, sier krimvakt Trine Mårstøl i Oslo politidistrikt til Avisa Oslo.

To unge menn med utenlandsk etnisk bakgrunn ble skutt inne i en T-banevogn like etter klokka 20 søndag kveld. Begge er lagt inn på sykehus med alvorlige skader, men tilstanden betegnes som stabil. De to er mellom 18 og 20 år gamle.

Den pågrepne er en hvit mann i 30-årene.

– Vi fikk melding klokken 20.15 om at det ble skutt inne på Skøyenåsen T-banestasjon. Der fant vi én person som var skutt, og kort tid etter ble det funnet én person til, sa operasjonsleder Sven Christian Lie i Oslo politidistrikt til NTB søndag kveld.

Skøyenåsen ligger i bydel Østensjø, øst i Oslo.

Mann pågrepet

Litt etter klokken 22 skrev politiet på Twitter at de har pågrepet en mann.

– Ut fra opplysningene vi har, tyder det på at det er rett mann, og at han handlet alene. Personen ble pågrepet i nærheten av åstedet, skrev politiet.

Avisa Oslo skriver at den pågrepne er i midten av 30-årene. Det er foreløpig ikke klart hva som var foranledningen til hendelsen eller om gjerningspersonen og de fornærmede kjente hverandre fra før.

Politiet jobber fortsatt med å avklare om det er flere gjerningspersoner i saken.

Store ressurser på plass

Politiet er på stedet med store ressurser. To politihelikoptre sirklet søndag kveld over Skøyenåsen T-banestasjon.

– Vi har startet en bred etterforskning i saken ved å sikre åstedet, gjennomføre avhør og sikre eventuelle bevis i saken, skrev politiet i en oppdatering på Twitter klokken 21.30.

Øyenvitner sier til Aftenposten at en mann løp langs T-banesporet, hoppet over et gjerde og løp videre i retning sentrum. Han skal ha vært kledd i en mørk shorts og mørk jakke og hadde tatoverte bein. Vitnene forteller også at han lukket jakken, som for å skjule noe.

En beboer i blokken ved siden av Skøyenåsen T-banestasjon så en av de skutte personene fra sin balkong.

– Jeg så at det lå en blodig fyr nede på perrongen og et stort oppbud av politi og ambulanse. I tillegg ser jeg at spesialstyrkene løper rundt her tungt bevæpnet, sa vitnet til VG.

Det er nå satt inn buss for T-bane fra Hellerud til Mortensrud.

Mange personer i nærheten

Politiet opplyser at det var mange personer i nærheten da skytehendelsen skjedde.

– Det er helt naturlig å oppfatte denne situasjonen som svært dramatisk. Politi og helse har vært i kontakt med mange, men det kan være behov for ytterligere oppfølging for enkelte. De bes kontakte legevakt, opplyser politiet på Twitter.