Eriksen Søreide: Må evakuere ambassaden i Kabul før det blir for seint

Taliban rykker fram så raskt i Afghanistan at Norge og flere Nato-land nå evakuerer ansatte. Frykten er å havne i en situasjon der det ikke er mulig å evakuere.

Norges ambassade i Kabul fotografert i 2008.

– Vi ønsker ikke å komme i en situasjon der vi ikke klarer å evakuere våre ansatte, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) etter at det fredag ble besluttet å stenge ambassaden i Kabul.

Norge stenger ambassaden i Kabul midlertidig og evakuerer norsk personell og afghanere som har jobbet ved ambassaden.

– Det haster å gjøre dette i den forstand at vi ser at situasjonen forverrer seg raskt, og selv om ikke Kabul er under angrep, er det klart at det er en situasjon der Taliban rykker nærmere. Vi ønsker ikke å komme i en situasjon der vi ikke klarer å evakuere våre ansatte, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Hun ble på et pressemøte i Oslo fredag spurt om dette betyr at Natos oppdrag i Afghanistan har vært en fiasko, og om det betyr at Kabul er i ferd med å falle i Talibans hender.

Vil ikke evakuere

Søreide sier at Talibans frammarsj skjer raskere enn ventet, at de møter lite motstand, men vil ikke kalle det en fiasko. Utenriksministeren vil heller ikke si at det automatisk betyr at Kabul snart faller.

– Det ligger ikke nødvendigvis en sånn vurdering bak. Situasjonen er uoversiktlig, og hva som skjer den neste tiden, er vanskelig å si nå. Men vi må ta de forholdsreglene vi kan. Dersom det oppstår en enda mer akutt situasjon, vil det bli vanskelig å evakuere ut, og derfor må vi gjøre det raskere, sier Eriksen Søreide til NTB.

USA sender styrker for å bistå i evakueringen av sine ansatte. Søreide vil ikke svare på spørsmål om hvordan den norske evakueringen skal foregå, eller om også Norge sender nye styrker til Afghanistan.

– Jeg kommer ikke til å gå i detaljer om hvordan dette skjer, det er av sikkerhetshensyn, sier utenriksministeren.

Evakuerer ikke sivile

Fra før har Utenriksdepartementet oppfordret alle norske sivilborgere til å forlate Afghanistan. Norge har imidlertid ikke evakuert sivile, noe for eksempel Tyskland har gjort med et eget fly chartret til dette.

Det ligger ikke an til at Norge vil evakuere sivile, norske statsborgere fra Afghanistan. Når ambassaden stenges, vil norske myndigheter ikke ha mulighet til å yte konsulær bistand til nordmenn i landet.

– Det er en krevende situasjon for dem som ikke har forlatt landet, men det har vært tydelige oppfordringer fra norske myndigheter over lang tid om enten ikke å reise dit eller forlate landet, sier Eriksen Søreide.

Lokalt ansatte får komme til Norge

Regjeringen har bestemt at lokalt ansatte afghanere får komme til Norge hvis de ønsker dette. De regnes på kvoten for overføringsflyktninger.

Det norske feltsykehuset i Kabul stenges ikke på nåværende tidspunkt, fordi sikkerheten er vurdert til å være god nok.

Det var også et krisemøte i Nato om situasjonen fredag. USA har besluttet å sende soldater for å evakuere ambassadeansatte. Storbritannia sender også soldater for å evakuere sine borgere.

Også Danmark besluttet fredag å stenge sin ambassade midlertidig og evakuere ansatte. Tyskland reduserer staben ved sin ambassade til et absolutt minimum

Etter at Nato tidligere i år startet tilbaketrekkingen fra Afghanistan, har Taliban vært på frammarsj og erobret en rekke provinshovedsteder. Gruppen rykker stadig nærmere Kabul, og det har vært store angrep i den afghanske hovedstaden.