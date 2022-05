Psykiater vil vrake privat forvaringsordning

Mangeårig fengselspsykiater Randi Rosenqvist vil erstatte dagens private ordning og heller samle forvaringsdømte som løslates på prøve i egne sikkerhetshjem.

Psykiater Randi Rosenqvist mener løsningen med å prøveløslate forvaringsdømte til privatdrevne énmannsboliger med streng bevoktning er dyrt og lite egnet. Hun vil i stedet ha offentlige finansierte hjem hvor flere kan bo sammen og med profesjonelt personale.

TV 2 har avdekket at 18 forvaringsdømte som er prøveløslatt, i dag sitter i dyre, hemmelige énmannsfengsler med streng sikkerhet. Ti av disse er prøveløslatt i boliger som er drevet av private helseaktører, og som har fått oppdraget etter anbudsrunder.

I fjor betalte det offentlige 53 millioner kroner for å passe på disse ti personene, skriver TV 2 onsdag.

Psykiater Randi Rosenqvist har i en årrekke vært ansvarlig for de forvaringsdømte straffedømte på Ila fengsel og har vært sakkyndig i mange straffesaker. Hun er sterkt kritisk til hele ordningen med énmannsfengsler og mener den bør vrakes. Hun har i flere år foreslått at forvaringsdømte, som må voktes også etter prøveløslatelse, må ha et offentlig drevet hjem hvor flere bor sammen.

– Jeg synes det er mye lurere at man lager et sikkerhetshjem. Der kan de bo sammen med andre beboere med samme problematikk. Og med kvalifisert personale som kan gi dem kvalifisert omsorg og tilstrekkelig kontroll – slik at de ikke utgjør noen fare for andre, sier Rosenqvist.

Hun mener man vil få mer for pengene med slike små institusjoner, og at de skal være statlig drevet gjennom helseforetakene.

– Det tror jeg ville gitt dem best mulig livskvalitet, samfunnet best mulig sikkerhet og en akseptabel faglighet, sier hun.

Arbeiderpartiet programfestet før valget i fjor at de vil etablere slike sikkerhetshjem for forvaringsdømte, og at det skal skje i samarbeid med helseforetakene. Dette kom imidlertid ikke med videre i regjeringens Hurdalsplattform.