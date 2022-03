Mann funnet død etter fall fra skiheis på Bjorli

En mann er funnet død i skianlegget på Bjorli. Han skal ha falt fem til sju meter, opplyser Innlandet politidistrikt til TV 2.

Mann funnet død etter fall fra skiheis på Bjorli. Ambulansehelikopter på stedet torsdag formiddag. Foto: Holfuy Webcamera / NTB

Bjorli Skisenter i Lesja kommune i Innlandet fylke. Arkivfoto: Halvard Alvik / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Innlandet politidistrikt sier til TV 2 at det ikke er grunn til å tro at det skal ha skjedd noe kriminelt.

Det skal være snakk om en mann i starten av 70-årene, ifølge VG.

– Vi fikk melding 11.26 om at person var funnet under skiheisen i Bjorli skisenter. Det ble gjort forsøk på berging av livet, sier operasjonsleder Per Solberg i Innlandet politidistrikt til VG.

Pårørende er varslet.