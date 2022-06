Flyteknikerstreiken: Minst 24 kansellerte avganger onsdag

Minst 24 flyavganger hos Norwegian og Widerøe blir kansellert som følge av flyteknikerstreiken onsdag. Hos SAS går foreløpig alt som normalt.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Minst 24 flyavganger hos Norwegian og Widerøe blir kansellert som følge av flyteknikerstreiken onsdag. Hos SAS går foreløpig alt som normalt.

17 av de kansellerte avgangene er hos Norwegian. Det er samme antall som flyselskapet varslet om tirsdag.

– Passasjerene må møte som normalt dersom de ikke har fått beskjed om annet, sier presseansvarlig i Norwegian, Andreas Hjørnholm, til NTB.

Fra Oslo er foreløpig følgende ruter tur/retur kansellert: Oslo – København, Oslo – Trondheim, Oslo – Harstad/Evenes, Oslo – Roma, Oslo – Molde og Oslo – Budapest. I tillegg kommer en enkelttur til Bergen. Fra Bergen er tur/retur til London og København kansellert.

– Møt som normalt

De resterende kanselleringene er hos Widerøe.

– Vi har sju kanselleringer som en indirekte eller direkte konsekvens av streiken, sier Catarina Solli, pressesjef i Widerøe.

– Det er en rute fra Tromsø via Alta og Vadsø til Kirkenes. Også har vi et fly med tekniske problemer i Tromsø. Det medfører at maskinen som skal gå fra Tromsø til Trondheim og fra Trondheim til Torp, blir kansellert, sier Solli.

I tillegg er det et fly som skulle en runde fra Torp til Stavanger og fra Stavanger til Bergen som er kansellert. Også Widerøe ber passasjerene om å møte som normalt dersom man ikke har hørt noe annet fra flyselskapet.

Mange har tatt kontakt

Hun sier mange har tatt kontakt og er bekymret for de kommende dagene og neste uke.

– Til dem må jeg si at med mindre du har hørt fra oss, går din avgang som planlagt.

SAS har Ingen avganger som er berørt av flyteknikerstreiken.

– Alle møter opp som normalt, og dersom det skjer noe unormalt, så hører passasjerene direkte fra oss, sier selskapets norske pressesjef Tonje Sund til NTB.