Lege sa nei til å sende helikopter på grunn av koronafrykt – pasient døde

Universitetssykehuset Nord-Norge får kritikk fra Helsetilsynet etter at en pasient døde og en annen måtte gjenopplives etter å ha blitt nektet luftambulanse.

NTB

Det var ved to tilfeller i juli 2020 at legevaktleger i Nordreisa ba om luftambulanse for å transportere kritisk syke pasienter til sykehus, skriver Nordlys.

Den ansvarlige legen på AMK/luftambulansen i Tromsø ville i begge tilfellene ikke sende ut helikopteret. Dermed ble de to fraktet de 230 kilometerne til Tromsø i ambulansebil.

Den ene pasienten døde før ambulansen nådde sykehus, mens den andre måtte gjenopplives.

Pasienten som døde hadde blant annet luftveissymptomer. Legen i Tromsø fryktet at pasienten kunne ha korona, og ville dermed ikke sende luftambulansen fordi den ville måtte desinfiseres etter transporten.

I det andre tilfellet var det mistanke om blodforgiftning. Legen i Tromsø mente likevel at målte verdier var «OK», og at det var akseptabelt å transportere pasienten til UNN med ambulansebil.

Statens helsetilsyn konkluderer i sin rapport med at begge pasientene burde vært transportert med helikopter. I saken der pasienten døde mener helsetilsynet at hjelpen som ble gitt var uforsvarlig, mens håndteringen ikke var innenfor normene for god medisinsk praksis i saken der pasienten overlevde.

Sjef Jon Mathisen i Akuttmedisinsk klinikk er enige i kritikken og beklager at pasientene ikke fikk helikoptertransport.