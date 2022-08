MDG råder Vedum til å stoppe utbyggingen av motorveier

Finansministeren beskrev tirsdag norsk økonomi som vanskelig. MDG råder Vedum til å stanse utbygging og utvidelse av motorveier, som et av flere tiltak.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Tirsdag orienterte Vedum om den økonomiske situasjonen i landet. Finansministeren beskrev en vanskelig økonomisk situasjon og sier at Norge må roe ned oljepengebruken. Til NTB opplyser MDG at de har flere råd til Vedum for å hjelpe på situasjonen.

Blant annet råder de regjeringen til å droppe oljeskattepakken og alle direkte og indirekte subsidier til oljenæringen.

– Økte oljeinntekter inn i solidaritetsfond. Verden rammes hardt av klimakrisen. Vi må gi de økte inntektene til bistand og energiomstilling av Europa og verden, sier Lan Marie Berg i MDG.

De råder videre til å stoppe utbyggingen/utvidelse av motorveier. Også de som er igangsatt som E18 vestkorridoren.

MDG ber om at de som har minst får mest strømstøtte, samt at man bør dele ut grunnrenteskatten som flat strømbonus.

– Staten bør ikke tjene penger på høye strømpriser, sier Berg.

Også en storsatsing på enøktiltak og innføring av formuesskatt og arveavgift er blant rådene fra MDG til Vedum.