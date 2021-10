Erling Kagge selger Kagge forlag: – Det er en tid for alt

Erling Kagge selger 70 prosent av aksjene i Kagge forlag til danske Politiken.

Erling Kagge startet Kagge Forlag 13. september i 1996. Kun uker etter 25-årsjubileet får forlaget får danske JP/Politikens Forlag som hovedeiere.

Kjøpesummen er ikke kjent.

– Økonomi er én ting, publisistisk integritet en annen. For meg var det siste det viktigste. JP/Politikens Forlag har vist integritet både når det gjelder virksomheten og ansatte siden grunnleggelsen, sier Kagge i en pressemelding.

I 2002 kjøpte Kagge Forlag J.M. Stenersens Forlag, som er heleid av Kagge Forlag. Dermed eier JP/Politikens Forlag også 70 prosent av J.M. Stenersens Forlag.

– De perfekte eiere

Erling Kagge sier de nye eierne er den perfekte nye eier.

– Vi deler de samme visjonene, og jeg har en sterk opplevelse av at vi har hjertet på det samme stedet. Begge forlag kombinerer det kommersielle drivet med en ambisjon om å være premissleverandør i saker som er viktige for samfunnet, sier Kagge. Han legger til at den største forskjellen er skjønnlitteraturen, der JP/Politikens Forlag har satset målrettet gjennom mange år.

– De erfaringene skal vi nå få nytte og glede av, sier Jorunn Sandsmark, forlagssjef for både Kagge Forlag og J.M. Stenersens Forlag.

– En tid for alt

– Jeg har tenkt på Kagge forlag natt og dag i 25 år. Jeg elsker jobben min, digger kollegene mine og er glad i forfatterne. Men den siste tiden har jeg tenkt at jeg bør trappe ned om få år. Det er en tid for alt, sier Kagge til VG.

Selv om Kagge selger livsverket, vil 58-åringen være involvert i forlaget en stund framover.

– Jeg kommer til å arbeide for fullt som forlegger og styremedlem fram til 2024. Så får vi se hvor haren hopper, sier Kagge.