Får ikke bruke norske regnskogmillioner etter valgbråk

Norge blokkerer overføring av rundt 400 millioner til regnskogprosjekter i Guyana etter anklager om valgfusk.

Patamonafolket i landsbyen Chenapou dypt inne i Amazonas protesterte mot planene om norskstøttet vannkraftverk i området. Prosjektet ble senere skrinlagt av Guyanas regjering. Foto: Tor Høvik (Arkiv)

Valgavviklingen har sendt det søramerikanske landet ut i politisk kaos. Opptellingen i den mest folkerike regionen i Guyana har ifølge internasjonale observatører brutt grunnleggende prinsipper om åpen, pålitelig og inkluderende valggjennomføring.

Den sittende koalisjonsregjeringen til president David Granger har utropt seg til vinner, mens opposisjonen hevder en korrekt og pålitelig opptelling vil vise at de gikk seirende ut av valget.

Kritiske observatører

Valgobservatører fra EU, Carter-senteret i USA og Samveldenasjonene har i felles uttalelse uttrykt dyp uro og bekymring over valgavviklingen.

Den dramatiske situasjonen i landet, som også er preget av etniske spenninger, får også konsekvenser for bruken av norske regnskogpenger i Guyana.

Norge overførte i fjor rundt 400 millioner kroner til et fond i Verdensbanken som skal brukes til klima- og regnskogprosjekter i landet.

Opposisjonens presidentkandidat Irfaan Ali (til v.) har utropt seg selv som valgvinner i Guyana. Det samme har sittende president David Granger gjort. Foto: Luc Cohen, Reuters/NTB Scanpix

Venter på valgutfallet

Klima- og miljødepartementet har bestemt at Norge ikke godkjenner at penger overføres fra fondet inntil Guyana har en lovlig valgt regjering.

Det var bistandsmagasinet Development Today som først omtalte avgjørelsen. Norge bruker sin plass i styringskomiteen for fondet til å blokkere overføringer i den pågående situasjonen.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) skriver i en kort tekstmelding til BT at «Norge vil ta stilling til nye prosjekter når valgresultatet i Guyana er avklart».

Guyanas nye president og regjering skal lede det fattige landet inn i oljealderen etter at det er gjort funn av enorme petroleumsressurser utenfor kysten. Det er forventet en tredobling av bruttonasjonalproduktet pr. innbygger i årene frem til 2023, men det har vært mye hemmelighold og politisk bråk rundt kontraktene landets myndigheter har inngått med internasjonale oljeselskaper.

Folk sto i kø for å delta i valget i hovedstaden Georgetown for en måned siden. Opptellingen etter valget i hovedstadsregionen ble sterkt kritisert av internasjonale valgobservatører. Foto: Neil Marks, Reuters/NTB scanpix

Ble advart

Guyana ble i 2008 et av hovedsamarbeidslandene i den norske klima- og regnskogsatsing. Hvis landet klarte å holde avskogingen i den guyanske delen av Amazonas-regnskogen på et fortsatt lavt nivå, skulle Norge overføre 1,5 milliarder kroner til landet i perioden fra 2009 til 2016.

Tidligere statsråd Erik Solheim (SV) overså klare advarsler fra Utenriksdepartementet og Norad mot regnskogsatsingen i Guyana.

– Det var røde flagg på alle bauger og kanter. Guyana ble oppfattet som et høyrisikoland i Utenriksdepartementet og blant bistandsfolkene, sa en av dem som var tett på prosessen til BT. Dårlig styresett, manglende åpenhet om pengestrømmer og angrep på pressefriheten, var noen av ankepunktene i Norads hemmeligstemplede risikovurdering av Guyana.

Urfolk mot vannkraft

De norske pengene skulle blant annet brukes til et stort vannkraftprosjekt i Amazonas-regnskogen, noe urfolk i det berørte området protesterte kraftig mot i denne BT-dokumentaren.

Patamonafolket mente utbyggingen ville oversvømme og ødelegge områder de bruker til jakt og fiske.

Amaila Falls-kraftverket skulle forsyne Guyana med fornybar kraft og ble omtalt som flaggskipet i den norske klimasatsingen i landet (Illustrasjon: Sithe Global).

Amaila Falls-prosjektet ble lenge omtalt som flaggskipet i den norske regnskogstøtten til Guyana. Norge skulle bidra med 600 millioner kroner til byggingen av kraftverket. Etter valget i 2015 skrinla den nyvalgte regjeringen hele prosjektet, noe som førte til at Norge la pengeoverføringen på is.

Hadde fremgang

Dårlig styresett i forvaltningen av landets naturressurser og manglende åpenhet om pengestrømmer gjorde også at Norge i fire år heller ikke ville overføre de resterende 400 millionene i regnskogpotten til Guyana. Men i fjor bestemte Klima- og miljødepartementet at landet omsider kunne dokumentere fremgang og hadde oppfylt viktige forpliktelser i avtalen. Deretter ble pengene for oppnådde resultater satt på bok i Guyana-fondet i Verdensbanken.

Åpne gruver der det utvinnes gull og mineraler er den viktigste årsaken til ødeleggelse av regnskog i Guyana. Foto: Tor Høvik (Arkiv)

Men der blir imidlertid pengene stående ubrukt så lenge Guyana – ifølge Norge og mange andre land – ikke har en lovlig valgt regjering.

Elleve år etter at Norge inngikk skogavtalen med Guyana, står dermed rundt en milliard av de norske regnskogpengene til landet fortsatt ubrukt, selv om alle pengene er utbetalt av Norge. Pengene som var øremerket kraftverket som aldri ble bygget, står fortsatt på konto i den Inter-amerikanske utviklingsbanken (IDB).

Veien frem til området der det norskstøttede vannkraftverket skulle bygges, er senere blitt en inngangsport for aktører som vil drive hogst og mineralutrydding i regnskogen. Foto: Tor Høvik (Arkiv)

Norge har godkjent at disse pengene i stedet kan brukes til bygging av solenergi-anlegg i landet. Disse prosjektene venter fortsatt på endelig klarsignal i IDB, men det er forventet å skje innen utgangen av 2020, ifølge Development Today.

Fakta Guyana Guyana er et land i Sør-Amerika med rundt 786.000 innbyggere. Rundt nitti prosent av arealet er dekket av regnskog. Landet har historisk sett hatt svært lav avskoging.

Guyana ble lovet utbetalinger fra Norge på opptil 1,5 milliarder kroner i perioden fra 2009 til 2015 for å holde avskogingen på et fortsatt lavt nivå og oppfylle forpliktelser i avtalen om blant godt styresett i forvaltningen av landets naturressurser.

I mars i år var det valg til nasjonalforsamlingen, men internasjonale valgobservatører mener gjennomføringen av valget ikke var troverdig.

Den regjerende alliansen APNU-AFC hevder de vant valget, mens partiet PPP (Peoples Progressive Party) og resten av opposisjonen mener en korrekt opptelling vil vise at de fikk flest stemmer og derfor skal overta regjeringsmakten.