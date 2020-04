Oppdatert: Her er dagens viktigste saker om koronautbruddet

Forbered deg på hjemmesommer. Og: Dette bør du vite om korona hvis du har hjertetrøbbel.

Publisert Publisert Nå nettopp

Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Antall innlagte koronapasienter i Norge fortsetter å gå nedover. Men tiltakene har sin pris: En av fire nordmenn opplever den nye hverdagen som psykisk belastende.

Du kan følge siste utvikling i vår direktedekning, og alle artikler vi har skrevet om koronaviruset finner du samlet her.

Vi har også et eget direktestudio der vi følger utviklingen i resten av verden.

Vil du ha denne daglige oppdateringen rett i innboksen? Meld deg på her.

1. Påsken er over – på tide å avlyse sommerferien?

Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Har du kommet over at hyttepåsken røk? At sydenturen i mars ble avlyst? Da er det kanskje på tide å tenke på sommerferien? Du må bare belage deg på at den må tilbringes hjemme også, sier helsemyndighetene. Eller i det minste innenfor landegrensene.

– Norge er et flott land, og mange kan nå få muligheten til å oppdage nye deler av landet, sier helseminister Bent Høie.

Foreløpig er alle fritidsreiser – også innenlands – sterkt frarådet. Og helsedirektør Bjørn Guldvog tør ikke åpne helt for fri norgesturisme til sommeren heller.

– Det er avhengig av smitten i befolkningen, sier han.

Les mer her.

2. Cruisesesongen 2020 kan bli avblåst

Foto: Marita Aarekol

Om det nå blir hjemmeferie for alle bergensere, kan det hende vi får ha byens turistattraksjoner for oss selv. For cruisesesongen 2020 henger i en tynn tråd.

Så langt har det kommet avbestillinger ut mai og i deler av juni. Hvis hele sesongen ryker, kan det bety 750 millioner i tap for Bergens næringsliv, mener reiselivsdirektør Anders Nyland.

Les mer her.

3. Hjertetrøbbel? Dette trenger du å vite om korona.

Foto: Eirik Brekke

I sosiale medier spres udokumenterte påstander om at flere medisiner som er vanlige å bruke mot hjertesvikt og høyt blodtrykk, øker faren for å få covid-19.

Hjertelege Efraim Bulut ved Haraldsplass forteller om bekymrede telefoner fra pasienter som lurer på om det er trygt å ta medisinene sine. Han har et klart svar: Ikke slutt med medisinen din!

Hjertepasienter har som andre risikogrupper større fare for komplikasjoner ved koronasmitte. Men det har også vist seg at viruset kan utløse hjertesykdom hos personer som ikke hadde det før.

Les legens råd til hjertepasienter her.