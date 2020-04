Internt regjeringsdokument: Vil åpne barnehager fra 20. april, småskolen uken etter – og oppheve hytte­forbudet

Det går frem av et internt regjeringsdokument Aftenposten har fått tilgang til.

Aftenposten har fått tilgang på et internt regjeringsdokument med opplysninger om at regjeringen planlegger å myke opp de inngripende koronatiltakene. Foto: Lise Åserud, NTB scanpix

«Fra 20. april gjenåpner vi barnehager. Fra 27. april gjenåpner vi skoler 1.–4. trinn, skolefritidsordninger og videregående skoler for elever som skal ut i lære neste skoleår.»

Det står i helseminister Bent Høies (H) talepunkter for dagens pressekonferanse.

Dokumentet, som er feilsendt til Aftenposten, er titulert «budskapsplattform» og er oppdatert av helseminister Bent Høie sent mandag kveld 6. april.

Aftenposten har ikke fått bekreftet at utkastet er endelig.

Side 1 av dokumentet. Det ble gjort endringer i dokumentet sent mandag kveld. Foto: Faksimile

Av utkastet går det også frem at:

Hytteforbudet oppheves fra 20. april.

Det skal lages en bransjestandard for smittevern slik at helsefaglige virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten, som for eksempel psykologer, fysioterapeuter og kiropraktorer, kan holde åpent fra tidligst 20. april.

En tilsvarende bransjestandard skal lages for andre virksomheter med en-til-en-kontakt, som for eksempel frisører, hudpleie og massasje, slik at de kan holde åpent fra senest 27. april, men tidligst når bransjestandarden er klar.

Forbudet for kultur- og idrettsarrangementer som ikke kan ivareta kravet om 2 meters avstand, vil gjelde frem til 15. juni. Det skal da gjøres en ny vurdering.

Idrettsaktiviteter kan gjennomføres når Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper følges.

En forutsetning er at dette kan gjøres på en smittevernfaglig trygg måte.

Bent Høie er i regjeringskonferanse, og har ikke tilgang på mobiltelefon, får Aftenposten opplyst av kommunikasjonsdirektøren i Helse- og omsorgsdepartementet. Han har derfor ikke kunnet kommentere saken.

«Barn ikke viktig for smittespredning»

I dokumentet er beslutningen om å gjenåpne skoler og barnehager blant annet begrunnet med at «erfaringer fra Kina og andre land tyder på at barn ikke er en viktig gruppe for smittespredning av koronaviruset».

Det betyr ikke at barn ikke kan overføre smitte til andre, men at det er få barn som er blitt smittet ved denne epidemien, understrekes det.

Videre går det frem at regjeringen legger vekt på at stengte skoler og barnehager har store negative konsekvenser for økonomien og for såbare barn.

«(...) for barn som av ulike grunner er sårbare, eller har det vanskelig hjemme, kan stengte barnehager og skoler ha store negative konsekvenser». heter det i dokumentet.

Pressekonferanse i Oslo onsdag

Skolebyråden Inga Marte Thorkildsen slo mandag fast at det er helt uaktuelt å åpne skoler og barnehager i Oslo første uke etter påske. Aftenposten får opplyst at byråden i Oslo kommer til å ha sig egen pressekonferanse onsdag ettermiddag om hvilke tiltak som forlenges.

Vil myke opp tiltak

Av dokumentet går det frem at regjeringen på dagens pressekonferanse vil melde at regjeringens strategi fortsatt er å slå ned spredningen av viruset. Men fordi smittespredningen er under kontroll, kan regjeringen nå lempe på flere av tiltakene.

«Vi har nå sammen fått kontroll, derfor kan vi åpne opp samfunnet litt etter litt. Vi skal gjøre det sammen, kontrollert og gradvis», heter det i et talepunkt.

Samtidig vil ministeren gjøre det klart at det kan bli aktuelt å stramme inn igjen på et senere tidspunkt.

«Når vi lykkes med å kontrollere smitten kan vi åpne mer opp. Hvis vi mislykkes, må vi stramme inn igjen», heter det i dokumentet.

Samtidig heter det at «når vi får mer testing, bedre smittesporing og rask isolering av smittede kan vi åpne opp mer, og samtidig beholde kontrollen».

Ifølge talepunktene vil helseministeren oppfordre til å fortsette med tiltakene regjeringen vet virker:

«Vi må være nøye med håndvask og hostehygiene, vi må holde avstand (helst 2 meter, minst 1 meter) og være sammen i små grupper (maks fem). Alle som kan, må fortsette å jobbe hjemme og unngå unødvendig reising», heter det.

Sykehusene kan nå planlegge for mer normal drift og mer planlagt behandling der det er mulig, heter det videre.

«Regjeringen vil fortsette å bygge opp kapasitet i helsetjenesten for å kunne håndtere et stort antall pasienter – spesielt pasienter med behov for intensivbehandling.»

Av dokumentet går det også frem at kommunene pålegges å sørge for at de som skal i karantene eller isolering, har et tilbud om å alternativt oppholdssted dersom bovilkår eller familiesituasjon gjør det vanskelig med isolering hjemme. Det kan være hotell eller annet sted anvist av kommunen.