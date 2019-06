En 18 år gammel mann er dømt til elleve års forvaring med syv års minstetid for drapet på 13 år gamle Sunniva Ødegård på Varhaug i Rogaland i juli i fjor.

Mannen dømmes for drap og to tilfeller av likskjending, samt for motarbeidelse av rettsvesenet og to tilfeller av skadeverk, skriver VG.

Aktor Nina Grande la ned påstand om tolv års forvaring med åtte års minstetid.

– Han har i flere år vært opptatt av vold og tortur. Det er en reell og nærliggende fare for at han på nytt vil begå alvorlig voldskriminalitet, sa statsadvokaten under sin prosedyre.

Erkjenner å ha begått drapet

18-åringen har erkjent å ha drept Sunniva Ødegård, men erkjenner ikke straffskyld.

Ifølge VG er den tiltalte 18-åringen, som var 17 da drapet fant sted, kun den tredje mindreårige til å bli dømt til forvaring i Norge.

Bistandsadvokat for Sunniva Ødegårds familie, Harald Øglænd, har bedt om 700.000 kroner i oppreisningserstatning til foreldrene, ifølge Stavanger Aftenblad.

Ankesak berammet i desember

Det er allerede berammet ankesak i lagmannsretten i desember. Alt tyder på at dommen fra tingretten vil bli anket av en av partene. En av grunnene til dette er at spørsmålet om tiltaltes tilregnelighet har vært sentralt under rettssaken.

På grunn av spørsmålet om den tiltaltes tilregnelighet, er det utarbeidet tre sakkyndige rapporter om 18-åringens mentale tilstand på gjerningstidspunktet. Den siste av disse er datert 30. april.

Ifølge Aftenbladet er konklusjonen at 18-åringen befant seg i en rusutløst psykose da 13 år gamle Sunniva Ødegård ble drept. Men siden psykosen var utløst av selvpåført rus, er ikke tiltalte å anse som utilregnelig på gjerningstidspunktet.

Rettssaken startet 15. mai.