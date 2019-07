Spesialenheten for politisaker har gitt Politiets utlendingsenhet 100.000 kroner i foretaksstraff etter ulovlig bruk av maktmidler under en uttransportering.

Det var i forbindelse med uttransportering av en person til Somalia i september 2017 at Politiets utlendingsenhet (PU) iførte vedkommende ørepropper og tapet en hjelm med gaffatape, skriver Politiforum.

Tapen dekket åpningen over ørene, visiret og åpningen under visiret, med unntak av et felt med luftehull. Personen ble også påsatt et håndjernsbasert beltesystem, såkalt bodycuff, før han ble tatt ut av sikkerhetscellen.

Bakgrunnen var at vedkommende to ganger tidligere hadde satt seg så kraftig til motverge at uttransporten måtte avlyses. Formålet med å tape igjen hjelmen og bruke ørepropper var å gjøre personen desorientert slik at vedkommende forholdt seg mer rolig.

Slikt sett lyktes PU med sitt oppdrag ettersom uttransporteringen gikk som planlagt denne gangen. Imidlertid var reaksjonene på behandlingen sterke, og PU meldte selv fra til Spesialenheten om at det kunne ha vært brukt maktmidler som det ikke var hjemmel for.

Spesialenheten kritiserer ledelsen i Politiets utlendingsenhet kraftig for å ikke ha sikret at tjenesten ble utført i samsvar med loven og retningslinjene, men har under tvil kommet til at de fire tjenestepersonene som sto for uttransporten ikke har opptrådt uaktsomt.

PU får imidlertid en foretaksstraff, og Cecilie Lilaas-Skari, assisterende sjef i PU, sier til Politiforum at de aksepterer forelegget og nå skal gå gjennom rutinene.