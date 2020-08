Trøndelag Ap går videre med ledervalg

Trøndelag Arbeiderparti vil holde ledervalg som planlagt på fylkesårsmøtet lørdag. Men det blir trolig navneendringer.

NTB

Det får NTB bekreftet fra fylkessekretær Jan Thore Martinsen.

– Vi kommer til å endre noe på kjøreplanen vi har sendt ut tidligere, sier Martinsen.

– Akkurat hva har vi ikke landet på ennå. Men av naturlige årsaker tar vi ut et par av innledningene som var planlagt. Så prøver vi å kjøre som planlagt ellers. Det blir vedtatt politiske saker, og det skal avholdes valg av nytt styre, sier han.

Fylkessekretæren bekrefter at ledervalget ikke blir utsatt.

– Det vil gå som planlagt i morgen. Men sannsynligvis med navneendringer.

Endringene kommer etter at valgkomiteen sent torsdag kveld opplyste at den enstemmige innstillingen som ble lagt fram mandag, ikke lenger gjelder.

I den opprinnelige innstillingen var Trond Giske foreslått som ny fylkesleder. Men torsdag trakk Trøndelag AUF sin støtte til Giske. Det skjedde kort tid etter at tidligere AUF-er Sandra Skillingsås sto fram i Adresseavisen og fortalte om sine personlige opplevelser med Trond Giske og Trøndelag Ap.

Valgkomiteen har fått frist til møtestart klokka 10.30 lørdag med å legge fram en ny innstilling.