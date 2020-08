Ingvild Kjerkol danket ut Marit Bjerkås som ny leder av Trøndelag Ap

Etter en stormfull uke vant Ingvild Kjerkol kampen om ledervervet i Trøndelag Arbeiderparti.

Ingvild Kjerkol var sett på som en favoritt til å erstatte Trond Giske som lederkandidat for Trøndelag Arbeiderparti. Foto: Aagot Opheim, Adresseavisen

Kjerkol, som er Aps helsepolitiske talsperson på riksnivå, vant med 156 stemmer mot den innstilte motkandidaten, Marit Bjerkås' 75, med to blanke stemmer.

Ordstyreren ved årsmøtet var klar på at det var avgitt to stemmer mer enn antall stemmeberettigede, men ba likevel årsmøtet godkjenne valget av Kjerkol ettersom marginen var såpass stor. Det gjorde årsmøtet ved akklamasjon.

Marit Bjerkås ble istedenfor valgt som kvinnepolitisk ansvarlig.

Dramatisk avstemning

Tidligere på dagen var det amper stemning fra talerstolene i Trondheim og Steinkjer.

– Dette kan jeg ikke akseptere, sa Kjerkol og fyrte løs mot prosessen i valgkomiteen.

Hun viste til beskyldninger om at hun skal ha trakassert partifeller.

Hun tok kraftig i da hun kommenterte valgkomiteens prosess. Fra talerstolen uttalte Ingvild Kjerkol at hennes stortingskollega og leder av valgkomiteen, Arild Grande, har brutt alt av valgprosesser og varslingsrutiner.

Bakgrunnen for feiden skyldes det som skjedde på tampen av valgkomiteens arbeid fredag.

Deretter gikk Arild Pedersen på talerstolen og fremmet benkeforslag på Kjerkol som ny fylkesleder.

– Jeg tror Ingvild Kjerkol er det riktige svaret for Trøndelag Arbeiderparti i den situasjonen vi står i, sa han fra talerstolen. Dermed utfordret han valgkomiteens enstemmige innstilling på Marit Bjerkås som ny leder.

Favoritt fredag, rystet lørdag

Da Arild Grande presenterte den enstemmige innstillingen fra valgkomiteen, la han vekt på at det var viktig at partiet nå blir ledet et noen som ikke har «heftelser ved seg.»

– Jeg tror vi trenger noe helt nytt, sa han.

Flere medier, deriblant Adresseavisen, trakk fredag frem Ingvild Kjerkol som en lederfavoritt og skrev at hun kunne tenke seg vervet, om hun fikk en enstemmig komité bak seg. Men valgkomiteen foreslo altså Marit Bjerkås som sin lederkandidat.

Det lekket ut at Grande skal ha mottatt et advarsel mot å nominere Kjerkol som leder. Adresseavisen gjengir SMS-en Grande skal ha mottatt. I den står det ifølge avisen:

«Ingvild??? Dere kan ikke kaste Trond for så å erstatte han med noen som har bedrevet trakassering i stooort i årevis!»

Aftenposten har ikke selv sett denne SMS-en. Aftenposten kjenner ikke til om andre hensyn enn denne SMS-en bidro til å svekke Kjerkols kandidatur.

– Jeg ble også rystet da lederen i valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti ringte meg i går og forklarte hva han hadde gjort og viste meg en tekstmelding som på ingen måte er oppsiktsvekkende eller et varsel, sier Kjerkol til Adresseavisen.

Hun sier til avisen at den omtalte SMS-en var det eneste Grande fortalte henne om fredag når det gjaldt valgkomiteens prosess.

Valgkomiteens leder Arild Grande. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Grande: – Dessverre så har alt det lekket til mediene

– Debatten rundt ryktene om hva som har foregått i valgkomiteen, skal vi ta internt. Det ser jeg frem til, sa Grande til Aftenposten før han la frem innstillingen lørdag.

Han sa da at han selv ikke vet hvordan den omtalte SMS-en kom ut.

– Vi sto overfor situasjoner som gjør at det igjen kan bli debatt med personfokus. Dessverre så har alt det lekket til mediene, ting som ble sagt i fortrolighet og med dypt alvor, la han til.

Stenseng varsler gjennomgang

Partisekretær Kjersti Stenseng i Ap sier at trusler om mulige varsler ikke skal brukes som argument i valgprosesser.

– Trusler om mulige varsler skal selvsagt ikke brukes som argument i en valgkomité, sier Stenseng til TV 2.

Hun varsler nå en gjennomgang av det som skjedde i valgkomiteen i Trøndelag fredag.

– Varsler er alvorlige greier. Dersom rykter om varsler legges til grunn i slike prosesser, er det dårlig organisasjonskultur og undergraver varslingsinstituttet, sier Stenseng til nyhetskanalen.

Trondheim-ordfører Rita Ottervik kaller prosessen et bakholdsangrep Foto: Ketil Blom Haugstølen

Trondheim-ordfører: – Bakholdsangrep

Både Kjerkol og Giske får støtte fra Trondheim-ordfører Rita Ottervik, ifølge Dagbladet. Hun forstår Trond Giskes avgjørelse om å trekke seg. Hun kaller prosessen et bakholdsangrep, og mener det er umulig å forsvare seg.

– Jeg ser det også nå med Ingvild Kjerkol, som også får bakholdsangrep fra intet, uten mulighet til å forsvare seg. Det er ikke en kultur vi kan ha. Det er også andre i Trøndelag som har opplevd det samme, at varsling brukes til å forstyrre demokratiske prosesser, sier Ottervik til Dagbladet.

Her er Ingvild Kjerkol under Aps sentralstyres møte før landsstyremøtet i 2018. Foto: Olav Olsen

Kjerkol støttet Giske-krav under varslersakene

Ingvild Kjerkol er nordtrønder og valgt inn som partiets førstekandidat til Stortinget. Trond Giske har sin sterkeste maktbase i Sør-Trøndelag, men også støttespillere i nord.

Kjerkol sitter også i Arbeiderpartiets sentralstyre, og har her vært med på å behandle varslersakene mot Giske i 2018.

Da var Giske svært kritisk til prosessen og mente at han ikke hadde fått gitt sitt tilsvar til varslene, slik han mente han var lovet i forkant.

Kjerkol var den gangen en av to sentralstyremedlemmer som støttet Giske i at han burde ha fått en bedre mulighet for tilsvar.

– Det er min klare forventning til dem som er satt til å håndtere saken at det blir gjort slik det er beskrevet – at den det varsles mot får komme med sitt tilsvar før man konkluderer, sa hun til Dagens Næringsliv den gangen.

Trond Giske møtte selv opp på fylkesårsmøtet til Trøndelag Arbeiderparti. Foto: Ketil Blom Haugstølen

Giske: – Jeg skal si mitt fra talerstolen

Trond Giske ble innstilt som ny lederkandidat av en enstemmig valgkomité mandag. Etter sterke reaksjoner og nye historier om den tidligere nestlederen, ble innstillingen vraket sent torsdag kveld.

Trond Giske selv valgte å møte opp på fylkesårsmøtet i partiet lørdag. Det overrasket mange.

– Jeg skal si mitt fra talerstolen, sa han på vei inn til møtet.

Avtroppende leder Per Olav Skurdal Hopsø takket Giske for innsatsen under sin tale til årsmøtet. Da brøt salen ut i applaus.

– Du har gjennom tiår vært regionens fremste politiker. For innsatsen som AUF-leder, stortingsrepresentant og statsråd fortjener du en stor takk, sa Hopsø.