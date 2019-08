Etter et lite opphold i krisesamtalene om bompenger, ankom lederne i regjeringspartiene på nytt Statsministerens kontor fredag ettermiddag.

Like før 17.30 hadde både Frp-leder Siv Jensen, KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad og Venstre-leder Trine Skei Grande ankommet kontorene til statsminister Erna Solberg (H).

Tidligere på dagen satt alle fire i møter for å forsøke å løse bompengefloken som truer regjeringssamarbeidet, men innen klokka 15.40 hadde alle dratt fra stedet bortsett fra statsministeren.

Etter et par timers opphold var de igjen på plass for nye møter ved 17.30-tiden fredag ettermiddag.

I løpet av fredagen har flere av partilederne avlyst andre planer, tilsynelatende for å rydde tid til møtene.

Bompengesaken har lenge vært en hard nøtt for regjeringspartiene, men situasjonen låste seg ytterligere etter at Frps landsstyre søndag ble enige om en skisse til løsning. Skissen ble umiddelbart avvist av Venstre, som senere har kommet med et eget motforslag.

Siv Jensen har gjentatte ganger den siste uken slått fast at Frp er ferdig med å forhandle. Kilder i Frp gjentar dette også fredag.

De andre partiene, med Venstre i spissen, har derimot ikke avsluttet saken, og åpnet for nye samtaler.

NTB får opplyst fra både Venstre og Frp at en eventuell ny skisse må tas opp i partienes landsstyrer til godkjenning.