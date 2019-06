Den såkalte au pair-saken fører ikke til at justisminister Jøran Kallmyr (Frp) er inhabil overfor UDI, fastslår Justisdepartementet i en habilitetsvurdering.

– Lovavdelingen mener den aktuelle saken ikke fører til at statsråden er inhabil i utlendingssaker generelt eller i departementets saker overfor UDI, skriver departementet i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Lovavdelingen mener imidlertid at Kallmyr vil være inhabil til å behandle endringer og presiseringer i au pair-regelverket dersom det kan få betydning for den aktuelle saken eller for vurderingen av hans rolle i saken.

– Justis- og innvandringsministeren vil rette seg etter Lovavdelingens vurderinger. Han har derfor bedt Statsministerens kontor om å få oppnevnt settestatsråd til disse sakene, heter det videre i pressemeldingen.

Forrige uke avslørte Aftenposten at UDI mener at en au pair har arbeidet ulovlig hos justisministeren og brutt utlendingsloven. 10. mai måtte hun forlate landet etter at UDI ga henne forhåndsvarsel om utvisning. UDIs begrunnelse er at au pairen bodde hos justisministerens familie i to måneder i fjor høst før hun fikk fornyet sin au pair-tillatelse hos politiet.

Justisministeren har avvist at au pairen arbeidet for familien i disse to høstmånedene før hun fikk fornyet sin tillatelse, og han har sagt at hun bare oppholdt seg i familiens hjem som gjest.