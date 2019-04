Den 36 år gamle mannen som er siktet for å ha drept sin mor og forsøkt å drepe sin far i Bergen, er varetektsfengslet i fire nye uker.

– Vi mener det fortsatt foreligger fare for bevisforspillelse, og siktede ble tirsdag fengslet i fire nye uker med brev- og besøkskontroll, sier politiadvokat Eli Valheim i Vest politidistrikt til Bergensavisen.

Mannen er siktet for å ha drept sin 63 år gamle mor og for å ha forsøkt å drepe sin 59 år gamle far natt til tirsdag 12 mars.

Faren klarte å komme seg ut av leiligheten under hendelsen og varslet politiet. Han ble deretter innlagt på sykehus med alvorlige skader, men overlevde knivoverfallet.

Den siktede 36-åringen er kjent av politiet fra tidligere. Mannens familie har tidligere vært bekymret for mannens psykiske helse, og skal flere ganger ha bedt om hjelp.

Siktede har tilstått at det var han som stakk moren og faren, men han nekter straffskyld.