Kvinnen i 50-årene som døde etter brannen i en båt utenfor Hvitsten i Oslofjorden, satte seg trolig fast i båtens drev da hun forsøkte å flykte fra flammene.

Kvinnen var sammen med en mann i 60-årene om bord da den 45 fot store båten begynte å brenne litt før klokken 18 lørdag. Båten ble etter hvert overtent, og de to om bord måtte hoppe i sjøen. Mannen ble plukket opp av vannet av en fritidsbåt like ved, tilsynelatende uskadd, mens kvinnen ble sittende fast under båten.

Etter det TV 2 erfarer, ble kvinnen sittende fastklemt mellom båtens propelldrev og badeplattformen akter på den overtente båten. Dykkere fra redningsskøyta Klaveness, som kom først fram til havaristen, forsøkte å få kvinnen løs, men uten hell.

– Hun satt så godt fast at vi trengte mer bistand etter hvert, sier beredskapssjef Ronny Jåsund-Pedersen i Redningsselskapet til TV 2.

Intens varme

Brannen skal ha startet i motorrommet på båten og utviklet seg til et inferno i løpet av de sju minuttene redningsskøyta brukte på ta seg fram.

Samtidig med at mannskapet måtte beskytte seg selv og redningsskøyta fra den intense varmen fra brannen, forsøkte dykkerne å få kvinnen løs. Hun skal etter alt å dømme ha druknet, men politiet har opplyst til TV 2 at hun også var påført skader fra propellen på båten.

Først klokka 19.36 opplyste redningsmannskapene at kvinnen var blitt tatt opp av vannet og tatt hånd om av helsepersonell. En time senere ble hun erklært omkommet på stedet.

Nær relasjon

Søndag ettermiddag var politiet fremdeles tilbakeholdne med å oppgi personopplysninger på de to som var i cabincruiseren.

– Det var en nær relasjon mellom de to, sier jourhavende jurist Kristine Kiær i Øst politidistrikt til NTB.

Hun ønsker ikke å si noe om hva slags relasjon det var mellom de to. Hun vil heller ikke si hvor de kommer fra, bortsett fra at begge er norske.

En redningsskøyte, et Sea King redningshelikopter og dykkere og en brannbåt fra Oslo brann- og redningsetat bisto i redningsarbeidet.

– Spesielt

Hovedredningssentralen Sør-Norge (HRS) vil be Havarikommisjonen om å granske brannen, sier redningsleder Eirik Valle ved HRS til NRK.

– Det er noe spesielt at folk blir sittende fast under en båt som er i brann, sier han.

– Vi har overlatt til politiet å klargjøre forløpet. Vi registrerer at båten var overtent, den brant opp og sank rett utenfor Hvitsten, legger han til.

NTB var søndag i kontakt med Havarikommisjonen, som opplyste at de trolig ikke kommer til å undersøke ulykken.

– Vi har ikke rukket å ta endelig stilling til dette, men vi vil sannsynligvis ikke ta saken, sier avdelingsdirektør Dag Sverre Liseth i Havarikommisjonens sjøfartsavdeling til NTB.

Skal heves

Årsaken til at det begynte å brenne i den 45 fot store plastbåten, er ikke kjent. Den lå mellom Hvitsten i Vestby og Hurum i Buskerud da det tok fyr.

– Fritidsbåten kommer til å bli hevet av hensyn til etterforskningen og av miljøhensyn, sier operasjonsleder Pål André Torsby i Øst politidistrikt til NTB.