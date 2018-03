Dermed kan det bli regjeringskrise på tirsdag med mindre KrF bøyer av. Det opplyser en sentral kilde i regjeringsystemet til VG.

Tirsdag skal Stortinget etter planen behandle mistillitsforslaget mot Listhaug som er fremmet av Rødt. Ap, Senterpartiet, SV og MDG har alle sagt de vil stemme for. Forslaget trenger dermed bare Kristelig Folkepartis støtte for å få flertall.

Ifølge VGs opplysninger har KrF-leder Knut Arild Hareide fått den samme beskjeden som nå siver ut fra regjeringskilder. Lørdag ville ikke Hareide si noe om hva Kristelig Folkeparti lander på.

– Jeg vil ikke spekulere i KrFs videre håndtering av saken som avklares mandag, sa Hareide.

Søndag ba VG har bedt om en kommentar fra KrF-lederen.

– Han takker nei til å kommentere anonyme kilder og spekulasjoner, sier Hareides rådgiver i en SMS.

Dersom det blir regjeringskrise, blir det opp til partiene som feller Listhaug å danne ny regjering.

Trolig kabinettspørsmål

TV 2 siterer også en regjeringskilde:

– Erna vil ikke akseptere at Stortinget bestemmer hvem som sitter i hennes regjering. For å markere en grense for hva som er statsministerens ansvar vil hun trolig stille kabinettspørsmål, sier kilden til TV 2.​

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk sier til Aftenposten at KrF ikke er tjent med at Erna Solberg varsler regjeringskrise.

I sin lederartikkel i mandagens avis vil han råde KrF og Knut Arild Hareide til å stemme mot mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug.

– Ikke akseptabelt

KrF-lederen har fått mye å tenke på i helgen, og har bedt om råd i saken. Mandag vil partiet avholde ekstraordinært landsstyremøte for å avgjøre om partiet skal gå for mistillit.

Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi avviste lørdag at det er en løsning å la Listhaug bytte departement.

- Nei, det synes jeg ikke er akseptabelt. Det er ikke Ap eller Støre som styrer sammensetningen i vår regjering, sa han til VG.

Bort fra Justisdepartementet

Han slo dermed vekk den utstrakte hånden fra Ap-leder Jonas Gahr Støre og KrF-leder Knut Arild Hareide, som tidligere lørdag tok til orde for at Listhaug kunne unngå mistillit ved å flyttes vekk fra Justisdepartementet.

– Arbeiderpartiet støtter et mistillitsforslag mot Sylvi Listhaug som justisminister. Det er justis- og beredskapsministeren som har opptrådt på en måte som vi mener ikke er forenelig med tillit, sa Støre til NRK lørdag formiddag.

Lørdag sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at han utelukket at Frp blir sittende i regjering hvis Sylvi Listhaug må gå. Til Stavanger Aftenblad sa han at han ikke tror KrF våger å felle regjeringen nå.

- Jeg stoler på at KrF tar ansvar og ikke lager en regjeringskrise basert på en Facebook-oppdatering.