Politiet ber om tips om steder der Anne-Elisabeth Hagen kan holdes skjult. Personer som har endret atferd eller gjort unormale innkjøp, er også av interesse.

– Vi vet fortsatt ikke hvor Hagen holdes skjult. Vi vet heller ikke om hun har blitt holdt skjult på samme sted hele tiden. Skjulestedet kan være innenfor eller utenfor Norges grenser, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt på en pressekonferanse om den antatte bortføringen.

– Først og fremst er vi interessert i tips som er knyttet til funn av mulig skjulested. Et slik skjulested kan for eksempel identifiseres ved unormal aktivitet, personer, ukjente kjøretøy, tildekte vinduer eller rehabiliterte arbeidsplasser som tas i bruk, sier Brøske til NTB.

Politiet ber om tips fra publikum om aktivitet i perioden før 31. oktober i fjor som kan indikere et skjulested. De ber også om tips dersom noen har observert at personer de kjenner har gjort unormale innkjøp av for eksempel gjenstander som kan brukes til å holde kontroll på en person, kvinneklær og andre produkter.

Fredrik Hagen / NTB scanpix

Mange tips

Politiet tror Anne-Elisabeth Falkevik Hagen (68) ble bortført fra sitt hjem i Sloraveien på Lørenskog morgenen eller formiddagen 31. oktober i fjor. Til tross for trusler varslet ektemannen – forretningsmannen og milliardæren Tom Hagen (68) – politiet samme dag.

Først onsdag, over ti uker etter bortføringen, gikk politiet offentlig ut med saken. Etterforskningen var blitt holdt hemmelig på grunn av grove trusler mot kvinnens liv og helse.

Politiet har siden onsdag fått inn totalt 250 tips. Det første døgnet kom det 100 tips til etterforskningen.

Uidentifiserte

Politiet viste torsdag overvåkingsbilder av to mørkkledde menn og en syklist utenfor Tom Hagens kontorer i Futurum-bygget på Rasta, tatt samme morgen konen hans ble borte. Bygget ligger om lag 3,5 kilometer fra boligen i Sloraveien. Politiet har fått inn rundt nye 150 tips.

– Personene er ennå ikke identifisert. Vi gjentar derfor at det er nødvendig for oss å komme i kontakt med disse to eller motta tips som sier noe om hvem de er, sier Brøske.

Han sier politiet har fått en rekke tips om personene og området rundt Futurum-bygget.

Etterspør mer digitalt materiale

Brøske sier politiet er godt fornøyde med responsen.

– Dette er tips om personer, adresser, kjøretøy, aktiviteter og noe digitalt materiale, sier Brøske som gjentar oppfordringen om at publikum fremdeles kan komme med tips.

– Vi antar at flere kan sitte på slikt digitalt materiale, enten fra Sloraveien, Futurumbygget eller riksvei 159, Strømsveien, fra morgenen den 31. oktober i fjor, sier Brøske