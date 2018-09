Norge er i folkerettslig forstand ikke i krig i Libya, sa Jens Stoltenberg til Stortinget i 2011. Forsvarsdepartementets vurdering var det motsatte.

Dette går fram av rapporten fra utvalget som har undersøkt den norske deltakelsen i krigen. Her refereres det fra daværende statsminister Jens Stoltenbergs (Ap) redegjørelse og den påfølgende debatten i Stortinget 29. mars 2011.

– Norge er i folkerettslig forstand ikke i krig. Hadde vi vært det, hadde blant annet norske soldater vært legitime mål. Det er de ikke, sa Stoltenberg da.

Utvalget påpeker at det står «i kontrast» til et skriv som Forsvarsdepartementet hadde oversendt Forsvarsstaben fem dager tidligere om de folkerettslige rammebetingelsene for norske styrker i Libya.

– Det er ingen tvil om at denne situasjonen etter krigens folkerett er definert som en internasjonal væpnet konflikt, der koalisjonsstyrkene deltar på vegne av sine stater, som etter krigens folkerett er å anse som parter i den væpnede konflikten i Libya, siterer rapporten fra skrivet.

Departementet slår videre fast at norske styrker etter folkretten er lovlige militære mål.

– Hva Stoltenbergs positive kunnskap var, vil jeg ikke spekulere på, men den informasjonen som ble gitt til Stortinget, stemte ikke med instruksen som Forsvarsdepartementet hadde gitt til Forsvaret fem dager tidligere, sier jussprofessor Christoffer Conrad Eriksen, som har sittet i utvalget, til NTB etter rapportframleggelsen torsdag.

– Basert på departementene

Stoltenberg, som i dag er NATOs generalsekretær, har sendt NTB noen korte kommentarer til rapporten på epost. Her skriver han:

– Min redegjørelse til Stortinget om Libya-operasjonen var basert på juridiske vurderinger fra Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet. Utover det har jeg ikke mulighet til å gå inn i detaljene i en rapport jeg ikke har lest.

Vil ikke ha debatten

Ap-leder Jonas Gahr Støre var utenriksminister da norske kampfly ble sendt til Libya. Han sier han må lese rapportens begrunnelse før han vil mene noe om det var en motsetning mellom Stoltenbergs redegjørelse og Forsvarsdepartementets skriv.

– Jeg ønsker ikke å åpne den debatten nå. Jeg kan ikke huske at det var en fremtredende problemstilling, sier han til NTB.

– Det det handlet om var om Norge skulle følge opp vedtaket fra FNs sikkerhetsråd om å ta alle tilgjengelige midler i bruk etter et veldig klart FN-mandat. Så er det ulike juridiske vurderinger i ulike juridiske miljøer om hva det betyr om Norges forhold til den staten dette foregikk i. Her må jeg inn i begrunnelsen før jeg har noen mening om det, sier Støre.